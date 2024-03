Vlad Baltazar este unul dintre cei mai cunoscuți foști lideri ai galeriei Rapidului. Este drept că acesta a fost doar interimar în această funcție, însă a rămas apropiat de tot ce înseamnă culorile alb-vișinii.

Nașul lui „Bocciu”, atac necruțător: „Daniel Niculae e capul grupului infracțional” Acuză de blat jucătorii și șefii Rapidului

Vlad Baltazar, fiul fostului bancher (director la BRD) Bogdan Baltazar și nașul lui „Bocciu”, a realizat un LIVE pe contul său de Facebook și a lansat o serie de atacuri dure la adresa conducătorilor Rapidului. ale lui Baltazar Jr.

ADVERTISEMENT

„Miezul, focarul mizeriei este Daniel Niculae. El este șeful grupului infracțional de la Rapid. Daniel Niculae, Angelescu pariorul, Daniel Niculae cu tovarășul lui Horas din Băneasa. Au un bar al lor acolo și pun pariuri. Horas care venea și la Mogoșoaia, că Rapidul a făcut blaturi și la Mogoșoaia în Divizia B. Vorbea Horas cu gluga în cap cu Niculae. Sunt 5-6 jucători, nu-i mai enumăr că iar mă înjurați și m-am săturat. Sunt 5-6 jucători care sunt gașca lor, brigada lor. Sunt vreo doi antrenori. Borhotistul de Miță Iosif. La Mutu s-au făcut pe sub el, n-a știut de toate. El era la alt nivel. Era Mutu, cu 12 dani la fotbal!

Băieții din galerie dacă au halit din pariuri? Poți să-i condamni? Și pe mine m-a întrebat un băiat de la Tribuna a doua dacă știam că Rapid trântește meciuri, nu profitam. Ba da, cred că ar putea toți dintre noi. Să știe acum oricare dintre voi că acum Craiova o să ne bată cu 4-1 la scor corect. Cred că toți dintre voi ați pune bani, chiar dacă sunteți cei mai înfocați rapidiști. Și eu! Mie nu mi-a spus nimeni de blaturi, că eu nu mai eram din familia Rapid”, și-a început discursul Vlad Baltazar.

ADVERTISEMENT

„Cei care spun despre Rapid că sunt o familie ori halesc de acolo… E prăjitură mare la Rapid acolo. Mănâncă o grămadă lume. Ori e pe lângă șmecherie și e slugă sau valet. Ăștia care tot propagă ideea de familia Rapid, familia Rapid… Eu eram fericit când eram rapidiști. Familia Rapid pute a c***t. Și are și iz infracțional. S-au sesizat și autoritățile” – Vlad Baltazar

Cum a primit Vlad Baltazar vestea că finul său, „Bocciu”, a fost arestat!

Vlad Baltazar a recunoscut că a fost șocat când a citit în presă că , iar mai mulți dintre ultrași au fost reținuți.

„Zilele trecute mă trezesc pe la 11-12, trebuia să plec la serviciu și văd că Daniel Niculae a fost săltat de mascați. Am zis că e fake-news. M-am mai uitat și am văzut că e pe bune. Am zis că l-au luat pentru pariuri. Mă gândeam că o să fie eliminat din viața sportivă. Pușcărie nu o să facă niciunul pentru blaturi. Mai trece o oră și văd că a fost arestat Bocciu și alți inși. Eu vedeam toate astea pe facebook. Ieșisem un pic pe afară. Am văzut descinderi cu berbecul. Pentru petarde și artificii?

ADVERTISEMENT

Trece timpul și văd că Daniel Niculae a fost eliberat și ceilalți reținuți. A doua zi, eu știind procedura, mă gândeam că trebuie să-i pună liber sau să le dea de 29 de zile. Trei dintre ei au fost reținuți cu mandat de 29 de zile. Bocciu, finul meu numărul 1, șeful grupului infracțional, cum scrie în dosar, Marius, finul lui Bocciu, și dintre rapidiști Ciprian de pe Chitila, un copil cuminte. Le-a dat mandat de 29 de zile. Atunci am zis că e groasă. Dacă ai un avocat competent te scoate, nu-ți dă 29 de zile dacă nu au probe solide”, a mai spus Vlad Baltazar.

Vlad Baltazar, mesaj direct pentru Liviu Ungurean, zis „Bocciu”!

În timpul monologului său de pe Facebook, Vlad Baltazar a ținut să-i transmită un mesaj și lui Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, cel care îi este fin. Baltazar lasă de înțeles că cei doi ar fi certați în prezent.

ADVERTISEMENT

„Vorbesc cu tine, finule! Bocciule, că nu ți-am zis niciodată Bocciu, noi doi ne-am simpatizat și am avut o frăție de vreo 20 de ani. Dacă frăție înseamnă să pun poze pe Facebook și să scriu că sunt alături de tine, Bocciule… Dacă sunteți alături de el, duceți-vă alături de el la ocnă. Asta e vrăjeală că ești alături de el, tu ești cu nevasta la televizor, nu ești la pivniță lângă el.

Nu ai cum să fii alături de el. Eu n-am să pun poză că sunt alături de tine, finule, dar nu știu pe ce să mă jur, tu ai fost o dată alături de mine acum 12-13 ani la bunica mea, la Nana. Era bătrână, bolnavă, stătea la pat și ți-am zis că ea e mamaia mea care m-a crescut. Tu erai finul meu și mă iubeai, erai ca mine, te-am luat la femeia care m-a crescut. Nu luam pe oricine. Era zahărul meu, dulceața mea. Am luat mici și două beri pentru mamaia și mi-a zis ‘Vlăduc, ai fost o forță majoră’. Ai început să râzi, finule.

Îți doresc să te liberezi acum și să te duci lângă fetele tale acasă. Asta îți doresc eu, că nu te-am dușmănit niciodată. Am fost aproape să ne batem, dar să moară toată familia mea de nu-mi pare atât de bine că nu ne-am bătut amândoi. Cum să ridic mâna la tine sau tu la mine. Am fost aproape, am greșit și eu, ai greșit și tu. Finule, tare bine îmi pare că nu ne-am bătut. Tu ar trebuie să mă cunoști pe mine.

La mine ori e albă, ori e neagră. Nu știam că ai atâta armament. Nu știam că ești așa înarmat până în dinți. Ori mă împușcai tu pe mine, ori îți dădeam un briceag. Eu nu sunt dușmanul tău. Cu mine ori te bați, ori ni se despart drumurile. Ți-am scris clar pe WhatsApp că drumurile noastre s-au despărțit. Ai făcut niște greșeli și ai crezut în niște oameni care ți-au făcut rău”, a adăugat Vlad Baltazar.

„Finule, lucrarea e făcută în casă! Ți s-au luat libertatea, puterea!”

Vlad Baltazar e convins că nu politicul sau rivalii din fotbal au regizat aceste arestări, ci chiar cineva din proximitatea lui Liviu Ungurean. Baltazar a continuat cu mesajele pentru finul său.

„Îți spun, finule, asta e lucrare făcută în casă. Asta e pizza făcută în casă. Homemade pizza! E lucrare făcută în casă, dragi rapidiști! Sună patetic! Steaua, Dinamo, ei ne-au arestat. Sună frumos, dar e penibil! Asta e lucrare făcută în casă, de apropiați. Finule, Bocciule, te-ai băgat în cârd cu diverse persoane care sunt periculoase. Persoane din servicii, din interlopie, te-ai băgat în cârd cu unii cu care nu e bine să stai pe lângă ei. Te folosesc, apoi te bagă jos când ți-e lumea mai dragă.

Iartă-mă, finule, dar ți s-a luat libertatea? Ți s-a luat puterea? Ți s-a luat galeria? Pentru că, dragi rapidiști, Bocciu dacă scapă acum, pe stadioane nu mai calcă o bună perioadă de timp. Va primi o interdicție sănătoasă! Grup infracțional ne facem să vindem droguri, mașini furate, proxenetism, să spargem case, nu pentru a da cu artificii și petarde. Eu cred că cineva din anturajul tău ți-a promis că ești cu el și nu o să pățești nimic cât ești cu el. Te-a păcălit, finule! Uită-te pentru ce faptă ești la beci! Grup infracțional pentru materiale pirotehnice… Ai făcut o greșeală, finul meu pe care-l iubesc”, a continuat nașul lui „Bocciu”.

Vlad Baltazar se apără: „Multă lume a zis că v-am legat eu”

Baltazar a continuat cu monologul și s-a apărat, după ce, susține acesta, în piață ar fi apărut vorbe conform cărora chiar el ar fi în spatele arestărilor lui Liviu Ungurean și a altor doi ultrași.

„Multă lume a zis că v-am legat eu. Eu nu mai eram în contact cu voi, eu nu aveam de unde să știu de acea cameră. Nu am mai fost pe stadionul ăsta nou, nu aveam de unde să știu până la meciul ăsta cu Dinamo. V-ați pozat cu armele. Bocciu trebuie respectat, că dacă nu era el nu mai exista galeria Rapidului. De la belele alea cu T2 eram împărțiți în 8 bisericuțe, dar el a făcut galeria Rapidului puternică. Să vedem cum o să fie acum fără el. Cu mine, finule, mă băteai sau te băteam. Era o bătaie. Aaa, m-ai mai rănit cu una. Când ne-am înjurat noi pe WhatsApp și mi-ai spus că vreau să-ți iau banii. Îți ceream eu bani de la fetele tale, așa mă știi tu pe mine? De la cine am mai cerut eu bani?

Am fost bătut, tăiat de multe ori și nu am cerut de la nimeni. O să-ți ceară ăștia acum bani! Mulți care se dădeau prietenii tăi. Au știut cei de lângă tine ce o să ți se întâmple și nu erau steliști sau dinamoviști sau PNL-iști. Ți-au luat libertatea, puterea. Se minte mult, se acoperă prăjitura. Nu intru în detalii, ca să nu trimit eu garda cu ce se întâmplă la Rapid acum. O să-ți ia și banii, finule! Ți se vor cere bani ca să ieși, vor cere bani și avocații. Tu ai zis oamenilor că ești milionar, acum o să-ți ceară bani serioși ca să-ți închidă dosarul. O să vină la tine tot oameni dintre prietenii tăi cu oferte de-astea de bine. O să ți se ceară și bani, finule!

Nu știu câți bani ai, să dea Dumnezeu să fii miliardar, dar ți se vor cere bani. Ai fost neutralizat profesionist! Ți-au luat libertatea, puterea și îți vor umbla la buzunar sănătos. Asta au făcut-o cu ajutorul oamenilor de lângă tine. Baltazar nu ți-a făcut niciun rău. Baltazar n-a scris un rând, n-a spus un cuvânt gaborilor. Eu nu vreau anturaj cu oamenii din sistem. Tu te-ai băgat cu ei în cârd și ai fost neutralizat. M-am jurat pe aburul bunicii mele că-ți doresc să te eliberezi acum.

Pentru mine ceva mai scump… Când ajungi acasă îți doresc să pleci la munte o săptămână și poate stai și te gândești un pic și vezi ce s-a întâmplat și cine ți-a făcut asta. Poate apoi vezi și tu mai bine cine ți-e prieten, cine ți-e dușman. Poate o să fii puțin mai modest. Iartă-mă, dar creasei un cult al personalității. Erai pe Giulești cum era Ceaușescu. Asta nu face bine. Ne face și nouă rău, că suntem rapidiști cu toții, dar nu ești împăratul Giuleștiului”, a mai spus Baltazar.

„Nu mai intru în detalii din mizeria care e la Rapid cu banii, cu deplasările, că ne-a dat, că nu nu ne-a dat. Cine a luat mai mult, cine a luat mai puțin. Cine e la sucuri, cine e la restaurant, cine e la coregrafii, la magazin. Acum înțeleg de ce galeria era perfect tăcută la toate blaturile. O să contactez un caricaturist și-l pun să facă un tablou cu vreo 7-8 inși care bagă mâna în buzunare. Asta e familia Rapid. Suntem rapidiști, pentru mine e suficient și sunt mândru. Cum suntem o familie dacă unii mănâncă, iar alții nu mănâncă?” – Vlad Baltazar

Clipul video în care Vlad Baltazar a făcut aceste acuzații nu a putut fi postat în știre din cauza limbajului trivial folosit de acesta, dar încă poate fi urmărit pe pagina sa de Facebook.