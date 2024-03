Neamțul care a rămas șocat de prețul alimentelor din România. „La noi ieșea scandal”

Un neamț a rămas fără cuvinte atunci când a venit în România și a mers la cumpărături. A rămas șocat de cât a trebuit să plătească pe alimentele achiziționate, căci nici în Germania nu sunt așa costuri.

Ce spune neamțul despre prețurile din România

. O spune chiar un cetățean german, care a vizitat țara noastră în perioada sărbătorilor de iarnă.

Neamțul a intrat într-un supermarket pe care îl frecventează și acasă, în Munchen, și se aștepta să găsească sume mai mici sau egale, însă, surpriză, a dat peste sume despre care spune că în Germania ar fi declanșat chiar revoluție.

”Am intrat în magazin la Sibiu, să facem niște cumpărături și pentru noi, că tot am reușit în sfârșit să petrec sărbătorile acasă, în țară, dar aveam în plan să le luăm cele necesare și părinților. Aici trebuie să spun și că nu am mai reușit să ajung în țară de dinainte de pandemie, iar ce am găsit acum în magazine nu m-a surprins, m-a șocat de-a binelea”, a spus bărbatul, potrivit

German, despre prețurile românești: ”Inuman!”

Germanul a mai precizat că lucrurile s-au scumpit, într-adevăr, și în Germania, din cauza pandemiei, a războiului din Ucraina, dar nu atât de mult ca la noi. Individul a fost mirat inclusiv de costurile laptelui pentru copii și se întreabă cum reușim să ne descurcăm, raportat la salariile mici.

În Germania, nu doar că sunt costuri mai reduse, dar și salariile sunt mai mari. Un venit minim pe economie ajunge aici la peste 1000 de euro net,

”S-au scumpit toate și în Germania, după pandemie și după război, dar ce am văzut în România… Sincer, ieșea scandal dacă făceau asta la noi, în Germania, să pună chiar asemenea prețuri… Exagerez poate, dar ieșea revoluție, oamenii nu răbdau!

Văd că laptele pe care îl dau mamele copiilor costă mai mult în România, brânza la fel, e mai scumpă în România, dar și cârnații și carnea și majoritatea derivatelor. Am văzut că situația e cam la fel și când e vorba de deodorante sau detergenți. Inuman!

Din ce bani își face cumpărăturile românul plătit cu salariul minim pe economie când sunt asemenea prețuri? Înțeleg că magazinul se adaptează în funcție de cerere și ofertă și pune ce prețuri consideră de cuviință, e dreptul lor, dar totuși…”,a mai remarcat germanul.