Nebunie la Buenos Aires după golul lui Lionel Messi din Argentina – Australia 2-1! Camera TV nu a mai putut face faţă. Video

La fel ca toate meciurile Argentinei de la Campionatul Mondial 2022, zeci de mii de fani ai “pumelor” au urmărit pe ecrane gigant din Buenos Aires. Golul lui Lionel Messi, primul din duelul disputat în optimile de finală, a declanşat nebunia.

Meciul dintre Argentina şi Australia a început la ora locală 16:00, astfel că fanii selecţionatei lui Lionel Scaloni au luat cu asalt locurile unde partida putea fi vizionată în aer liber.

Zeci de mii de fani ai Argentinei s-au strâns în parcurile din Buenos Aires, unde au fost instalate ecrane gigant, iar dintr-un astfel de loc a venit un clip video care a devenit rapid viral.

În minutul 35 al partidei, , iar explozia de bucurie a argentinienilor a făcut ca imaginile transmise în direct să nu mai poată fi urmărite la o calitate bună.

The live feed of Argentina’s fan fest in Buenos Aires couldn’t handle the celebrations. 😂

— TSN (@TSN_Sports)