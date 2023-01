Neluțu Varga și Dan Șucu s-au împăcat! Imagine de colecție cu cei doi la U Cluj – Rapid 0-0. Cine a intermediat întâlnirea: “Am unit doi munți”. Exclusiv

, însă în lojele de pe stadionul „Cluj Arena” a avut loc un moment special. Împăcarea dintre Neluțu Varga și Dan Șucu, doi dintre cei mai potenți oameni de afaceri din SuperLiga.

Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a văzut meciul cu rivalii de la U Cluj alături de Dan Șucu

Dan Șucu a făcut mai multe declarații despre Neluțu Varga și cheltuielile uriașe pe care și le asumă patronul campioanei pentru a-i face toate poftele lui Dan Petrescu.

Au fost și câteva replici mai tăioase, dar cei doi oameni de afaceri au demonstrat în cel mai clar mod posibil că se respectă ca importanți competitori din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, Neluțu Varga și Dan Șucu au urmărit partida din loja rezervată Rapidului, iar cei doi au făcut și câteva poze pentru a imortaliza momentul.

Cine a facilitat împăcarea dintre Neluțu Varga și Dan Șucu: „Am unit munții!”

FANATIK a aflat că omul care a facilitat întâlnirea dintre Neluțu Varga și Dan Șucu a fost Gigi Corsicanu, un apropiat al patronului lui CFR Cluj: „Neluțu Varga a stat cu noi la lojă. I-am împăcat! Au vorbit și s-au lămurit. Am unit cei doi munți! (n.r. râde)”, a declarat fostul lider al galeriei Rapidului, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

De altfel, Neluțu Varga a fost invitatul lui Gigi Corsicanu și Liviu Ungurean, la derby-ul dintre FCSB și Rapid, când a fost văzut alături de cei doi lideri ai galeriei „alb-vișinii”.

Ce a spus Dan Șucu despre Neluțu Varga la conferința de prezentare la Rapid. Ce replică i-a dat patronul lui CFR Cluj

ca acționar majoritar al Rapidului: „Pe parte organizațională, modelul de business de la CFR nu îl înțeleg aproape deloc. Nu e un model economic. Nu cunosc nicio afacere a lui Neluțu Varga. Eu nu am auzit niciodată de afacerile lui și de dânsul ca un om de afaceri.

Dacă CFR-ul a reușit să ia de cinci ori campionatul, probabil că și cei care vor începe să câștige, o vor face de 5, 10 ori la rând. Și următorii ar trebui să fim noi”, a declarat Dan Șucu pe 25 mai 2022.

Neluțu Varga nu a rămas însă dator și i-a transmis patronului de la Rapid: „Dacă nu ştie cine este «domnul Varga», îi recomand să o întrebe pe soţia dânsului (n.r. Diana Șucu). Am ales mereu Ethan Allen (n.r. firma Dianei Șucu), nu Mobexpert. Poate asta l-a deranjat. «Domnul Varga» are afaceri în 17 ţări, poate de aceea nu mă cunoaşte domnul Şucu”, a spus omul de afaceri conform .

Dan Șucu a vorbit despre Neluțu Varga și la FANATIK SUPERLIGA: „Are afaceri importante. De ce nu este în top?”

că este surprins de absența lui Neluțu Varga din Top 300 Capital: „Aș avea un singur comentariu, dar ar fi mai malițios. Ca să ai un preț la un produs, trebuie să dorești să vinzi. Nu poți să îți dai seama, piața trebuie să hotărască produsul nou pe piață”.

Dan Șucu nu s-au referit însă doar la Neluțu Varga, ci și la alți oameni de afaceri din SuperLiga: „Ceea ce mă distrează e că acolo sunt doi sau trei patroni din fotbal care sunt listați. Dar mai sunt o grămadă de patroni din fotbal care unde sunt? Unde e transparența lor? Or fi 100, or fi 150 în cazul meu, or fi 300 sau nu în cazul domnului Becali, dar în cazul domnului Rotaru câți sunt? Dar în cazul domnului Varga unde sunt? Din punctul meu de vedere are afaceri importante…. Dar în cazul altor domni care sunt patroni… Adică unde sunt până la urmă?!?!”, a mai declarat patronul Rapidului.