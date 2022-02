Neymar a împlinit 30 de ani! 30 de lucruri mai puţin cunoscute despre starul lui PSG: la un pas de moarte când era copil, ritualul înaintea meciurilor sau recordul olimpic. Video

E petrecere la PSG, unde Neymar este sărbătoritul zilei. Brazilianul a împlinit 30 de ani, fiind născut într-o zi cu greutate pentru fotbalul mondial. Tot pe 5 februarie .

Neymar a ajuns la 30 de ani. Care sunt cele 30 de lucruri mai puţin cunoscute despre starul lui PSG

1. Numele întreg al starului de la PSG este Neymar da Silva Santos Junior, însă părinţii au vrut să-l cheme altfel în primă fază. Nadine, mama fotbalistului, îşi dorea ca acesta să poarte numele de Mateus, decizia pe care Neymar Sr. a aprobat-o. După o săptămână, cei doi nu mai erau aşa de convinşi de acest nume, iar tatăl a decis să-l cheme la fel ca pe el şi a mai adăugat un “Junior” la coadă. În plus, în casă, jucătorul era deseori strigat “Juninho”.

2. În iunie 1992, la patru luni, Neymar a trăit cumpăna vieţii. Maşina în care se afla el şi părinţii lui a avut un accident pe o şosea din Brazilia. După impact, Nadine şi Neymar Sr. nu reuşeau să-l găsească pe Neymar în automobil şi au crezut că, în urma accidentului, a fost proiectat prin geam şi a murit. Până la urmă, mama acestuia l-a găsit, sub unul dintre scaune, plin de sânge. Viitorul fotbalist a scăpat cu răni mici, însă Neymar Sr. a fost grav rănit şi patru luni a stat imobilizat la pat.

ADVERTISEMENT

3. La 7 ani, în 1999, Neymar îşi începea cariera la juniorii lui Portuguesa Santista. Brazilianul fusese descoperit la un meci jucat de tatăl său, care evolua în ligile inferioare. “În timpul unui meci, Betinho (n.r. antrenorul care l-a descoperit pe Neymar) l-a văzut fugind la tribune. Pe atunci, eu eram un jucător amator. Deși fotbalul n-a fost ceva care mi-a adus bani și succes, am realizat că fiul meu călca pe urmele mele”, spunea Neymar Sr. .

4. Neymar a ajuns, în 2003, la Santos, însă antrenorul echipei de juniori nu avea deloc încredere că puştiul va putea să facă faţă. “Mi s-a zis: ‘El e atacant, mereu caută să înscrie’. Am zis: ‘Nu se poate. Un slăbănog ca el?’. Îl tachinam. ‘Ești prea slab, copile. Apărătorii te vor bate măr’”, explica Lima, primul antrenorul al lui Neymar la Santos.

ADVERTISEMENT

West Ham United, prima echipă care i-a făcut o ofertă milionară

5. Primul contract al lui Neymar cu Santos, semnat în 2003, i-a adus familiei lui o mare bucurie. Banii primiţi i-au ajutat pe Nadine şi Neymar Sr. să cumpere o nouă casă, astfel că familia jucătorului a scăpat de favelă.

6. La trei ani de la semnarea contractului cu Santos, Neymar a fost invitat să dea probe la Real Madrid. A stat câteva zile şi s-a întors în Brazilia. “Au avut șansa de a-și schimba viețile. Tatălui său i s-a oferit o slujbă. Deodată, Neymar a zis: ‘Nu vreau aici. Vreau înapoi acasă’. A refuzat oferta de la Madrid și s-a transferat la Santos”, a povestit recent un jurnalist brazilian.

ADVERTISEMENT

7. La 14 ani, după întoarcerea din Spania, Santos l-a blindat pe Neymar cu un contract super, iar brazilianul făcea primul milion de dolari din carieră. “Am văzut o oportunitate de care ar beneficia și familia mea, și fiul meu, mai presus de toate. A fost primul milion pe care l-am făcut ca familie. Neymar avea 14 ani”, a explicat Neymar Sr.

8. Neymar a debutat, pe 7 martie 2009, la Santos, iar după un an brazilienii au primit prima ofertă. West Ham United era pregătită să ofere 12.000.000 de lire, însă s-a lovit de refuzul clubului. După câteva luni, Chelsea a venit cu 20.000.000 de lire, dar, din nou, mutarea nu s-a mai făcut, chiar dacă Neymar îşi dorea să ajungă în Anglia.

ADVERTISEMENT

Nu a prins lotul Braziliei pentru Mondialul din 2010

9. Fiind considerat unul dintre cei mai promiţători fotbalişti brazilieni, familia şi Santos au început să profite rapid. În 2009, tatăl şi mama lui Neymar au vândut 40% din drepturile sportive ale jucătorului către DIS Esporte, în schimbul a 2.200.000 de euro. Un an mai târziu, Santos a mai vândut 5% către Terceira Estrela Investimentos, de această dată pentru 1.5000.000 de euro. După transferul la FC Barcelona, DIS Esporte i-a acuzat pe oficialii lui Santos şi pe membrii familiei lui Neymar de fraudă. Procesul a fost unul lung, iar părţile s-au împăcat în 2021, cu o soluţionare în afara tribunalului.

10. Chiar dacă era unul dintre cei mai talentaţi tineri jucători din competiţia internă, Neymar nu a prins lotul Braziliei pentru Campionatul Mondial din 2010. Mai mult decât atât, actualul star al lui PSG nu s-a regăsit nici pe lista preliminară, motiv pentru care Pele sau Romario l-au criticat dur pe selecţionerul Dunga.

ADVERTISEMENT

11. După ce a ratat Mondialul din 2010, Neymar a bifat debutul în naţionala Braziliei, pe 10 august 2010, în amicalul cu SUA. Brazilienii s-au impus cu 2-0, iar Ney a deschis scorul, la debut, după 28 de minute.

Cine au fost idolii lui Neymar şi care era echipa preferată, în copilărie

12. Pe 5 februarie 2012, Neymar a împlinit 20 de ani, iar cu această ocazie a marcat golul 100 din carieră, într-un meci jucat cu Palmeiras, în Campeonato Paulista.

13. Neymar este considerat un atacant care simulează destul de des, iar imaginile de la Campionatul Mondial din 2018 au făcut înconjurul lumii. Încă din primii ani, la Santos, brazilianul era criticat că apelează la tot felul de trucuri pentru a obţine lovituri libere, penalty-uri sau cartonaşe pentru adverari.

14. Chiar dacă a jucat doar la Santos, în Brazilia, Neymar a fost fan al echipei Palmeiras. Starul lui PSG s-a pozat, înaintea finalei Copei Libertadores 2021, cu tricoul “Verdao”, însă a susţinut că nu şi-a schimbat afinitatea faţă de primul său club. “Santos mi-a dat ocazia să ajung ceea ce sunt azi. Voi fi mereu recunoscător”.

15. Idolii lui Neymar, din copilărie, vin tot de la Palmeiras. “Istoria mea cu Palmeiras nu a durat foarte mult, pentru că eram un copil, dar idolii mei au fost Rivaldo, Evair, Marcos şi Alex”. Rivaldo este un nume arhicunoscut, însă ceilalţi trei nu sunt atât de cunoscuţi. Evair a fost golgeter al lui Palmeiras în anii ’90, în timp ce Marcos a fost portarul lui “Verdao” în perioada 1992-2011 şi a fost titularul porţii Braziliei la Mondialul din 2002. Alex a jucat la Palmeiras la finalul anilor ’90, iar în Europa a evoluat pentru Parma şi Fenerbahce.

Recordul olimpic al lui Neymar

16. Neymar s-a transferat la FC Barcelona, în vara lui 2013, iar la vizita medicală a primit un sfat din partea doctorilor. Aceştia i-au transmis că trebuie să ia puţin în greutate pentru a putea face faţă în fotbalul spaniol.

17. Primul contract al lui Neymar, cu Barcelona, avea o clauză de reziliere de 190.000.000 de euro, aceasta fiind mărită la 222.000.000 de euro după ce brazilianul a semnat prelungirea acordului, în iulie 2016.

18. Decizia catalanilor de a mări clauza cu doar 32.000.000 de euro s-a dovedit a fi o mare eroare. În vara lui 2017, PSG a activat clauza de reziliere, însă oficialii La Liga au refuzat, în primă fază, să accepte suma parizienilor. Regula, în Spania, este ca suma să fie depozitată în conturile Ligii Naţionale de Fotbal Profesionist, însă conducătorii iberici nu au vrut s-o încaseze şi au acuzat că PSG încalcă Fair-Play-ul Financiar, banii provenind din Qatar. Până la urmă, spaniolii au acceptat platat şi au direcţionat banii spre FC Barcelona.

19. Neymar deţine un record olimpic, stabilit la ediţia JO de la Rio de Janeiro. În semifinala cu Honduras, scor 6-0, brazilianul a marcat cel mai rapid gol din istoria turneelor olimpice de fotbal, după doar 14 secunde de la startul meciului.

20. După ce Brazilia a câştigat medalia de aur la JO de la Rio de Janeiro, Neymar şi-a adăugat încă un tatuaj, la colecţia impresionantă, şi şi-a trecut pe piele cele cinci cercuri olimpice. În total, brazilianul are peste 30 de tatuaje.

21. Dacă tot a venit vorba de tatuaje, Neymar are unul la care ţine în mod special. Starul lui PSG şi-a tatuat chipul Rafaellei Beckran, sora lui, gest considerat de mulţi ca fiind unul ciudat, mai ales că femeia şi-a tatuat, la rândul ei, ochii fotbalistului pe braţ.

Muzica preferată a lui Neymar

22. Neymar este o persoană religioasă, iar de multe ori a intrat pe teren cu o bandană pe care scria “100% Iisus”. “Viaţa are un sens doar dacă cel mai important ideal al tău este să-l serveşti pe Iisus”. Conform presei din Brazilia, Ney donează în jur de 10% din salariul său pentru una dintre bisericile din oraşul natal.

23. Atunci când a început să devină un star mondial, la Santos, Neymar s-a transformat într-un adevărat promotor al muzicii sertaneja, un gen de modern pop din Brazilia. Au rămas celebre imaginile în care dansa, în vestiarul echipei, pe ritmurile melodiei “Ai Se Eu Te Pego”, interpretată de Michel Telo.

24. De-a lungul timpului, Neymar a apărut în câteva seriale, filme şi videoclipuri. În 2019, brazilianul a jucat rolul lui Monje Joao, în “Casa de Papel”, un cunoscut serial spaniol de pe Netflix.

25. Serialul “Familia Simpson” este cunoscut că, de-a lungul timpului, a oferit episoade în care au apărut evenimente care au devenit realitate. În martie 2014, un personaj care semăna cu Neymar a apărut în epidosul “You Don’t Have to Live Like a Referee”. Fotbalistul imaginar juca pentru Brazilia într-un meci cu Germania, la Campionatul Mondial, şi ieşea grav accidentat de pe teren, în timp ce echipa lui pierdea partida. Peste câteva luni, brazilianul a fost la un pas să rămână paralizat, după un fault dur, iar “Selecao” a fost umilită de nemţi, în semifinalele CM 2014.

Mondialul din 2022, ultimul turneu cu Brazilia?!

26. În cei aproape 13 ani de carieră, Neymar a purtat doar trei numere pe tricou. Astfel, brazilianul a jucat cu 7, 10 şi 11 pe echipament.

27. Neymar este un mare fan al lui Batman, motiv pentru care şi-a făcut, în 2021, o frizură care să semene cu celebrul semn care apare în filmele sau desenele animate cu celebrul personaj. În plus, brazilianul are şi un tatuaj cu Batman, dar şi cu Spiderman.

28. În timpul liber, Neymar se relaxează jucând poker sau Counter-Strike Global Offensive, ceea ce i-a atras deseori critici din partea fanilor sau a jurnaliştilor.

29. Campionatul Mondial din 2022, la care Brazilia s-a calificat, . “Cred că va fi ultimul Campionat Mondial pentru mine (n.r. ediţia din 2022). Îl văd ca pe ultimul pentru că nu mai am puterea mentală să facă faţă fotbalului. Aşa că o să dau tot ce îmi va sta în putinţă ca totul să se termine cu bine, să câştig pentru ţara mea şi să-mi realizez cel mai mare vis al meu, încă de când eram copil”, spunea brazilianul în documentarul pentru DAZN.

30. Neymar are un ritual clar înainte de startul unui meci. Astfel, brazilianul vorbeşte cu tatăl lui, ascultă muzică, spune o rugăciune, merge la toaletă şi postează o fotografie pe reţelele de socializare. Cu toate acestea, Neymar sare deseori peste unul dintre cei cinci paşi, îu funcţie de evenimente.