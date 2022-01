Toate dezvăluirile din documentarul „Neymar – Haosul Perfect!” Cine l-a numit „un monstru”, de ce nu a ajuns la Real Madrid şi cum a picat reîntoarcerea la FC Barcelona

În plină recuperare după accidentarea care îl ţine departe de gazon din finalul lunii noiembrie, Neymar şi-a lansat cel mai nou . În cele 3 episoade ale filmului realizat de Netflix, brazilianul, părinţii lui şi foşti sau actuali colegi vorbesc despre mai multe episoade importante din cariera fotbalistului de 29 de ani.

Dezvăluirile din documentarul “Neymar – Haosul Perfect”, de pe Netflix. “Ești prea slab, copile. Apărătorii te vor bate măr”

În 1999, la 7 ani, Neymar făcea primii paşi în fotbal, la Portuguesa Santista, unde a fost pregătit de Betinho. După patru ani, brazilianul ajungea juniorii lui Santos, însă antrenorul fostei echipe a lui Pele nu avea deloc încredere, la început, că puştiul va face carieră.

“Noi venim dintr-o familie săracă. Nu aveam resursele necesare ca băiatul nostru să joace fotbal. În timpul unui meci, Betinho (n.r. antrenorul care l-a descoperit pe Neymar) l-a văzut fugind la tribune. Pe atunci, eu eram un jucător amator. Deși fotbalul n-a fost ceva care mi-a adus bani și succes, am realizat că fiul meu călca pe urmele mele” – Neymar Santos Sr., tatăl lui Neymar.

“Băiatul putea străluci pe teren. Asta e interesant. Avea urechi mari, era slab, dar putea străluci pe teren. E făcut pentru asta. Are un talent înnăscut. Dumnezeu i-a oferit darul de a juca fotbal” – Betinho, primul antrenor al lui Neymar.

“Mi s-a zis: ‘El e atacant, mereu caută să înscrie’. Am zis: ‘Nu se poate. Un slăbănog ca el?’. Îl tachinam. ‘Ești prea slab, copile. Apărătorii te vor bate măr'” – Lima, antrenor la juniorii lui Santos şi fost jucător al “Peixe” între 1961 şi 1971.

Cea mai dură lecţie primită de Neymar de la tatăl lui

“Să-l am pe tata în tribună era de parcă îl aveam în capul meu. Când eram mic, sfaturile lui m-au ajutat mult, fiindcă avea experiență ca jucător. El m-a ajutat să ies în evidență. A fost grozav. Când eram mic, am avut un conflict cu tata. A fost una dintre puținele dăți când s-a răstit la mine. Când eram mic, rareori mă mustra. La un moment dat m-a învățat o lecție. M-a întrebat: ‘De ce n-ai fugit?’. I-am zis: ‘Dacă ceilalți copii n-au fugit, nici eu n-am fugit’. Mi-a aruncat o privire… Era supărat” – Neymar

“Am fost foarte supărat. I-am zis: ‘De acum, fugi singur. Afurisitule!’. Am început să-l strig în fel și chip. ‘Ce? Îmi răspunzi înapoi? Du-te și aleargă din greu! Fă-ți coechipierii să creadă că puteți câștiga! Încearcă să-i motivezi cumva! Motivează-i prin a fugi mai mult decât ei!'” – Neymar Santos Sr.

Motivul pentru care Neymar nu a mai ajuns la Real Madrid

Cariera lui Neymar ar fi putut să aibă o altă traiectorie, după ce în 2006, la 14 ani, a ajuns să dea probe la Real Madrid. Chiar dacă i-a întâlnit pe Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham sau Raul, starurile “galacticilor” de atunci, Ney a decis să se întoarcă în Brazilia, la Santos. Patru ani mai târziu, brazilianul obţinea venituri de 11.000.000 de dolari din imagine, cu mult mai mult decât câştiga din salariul la celebrul club.

“Când avea 14 ani, a fost invitat pentru a da probe la Real Madrid. Era cel mai rapid copil de pe teren. Nimeni nu putea să-i ia mingea. Lumea era uimită” – Wagner Ribeiro, fostul impresar al lui Neymar

“Când am venit prima dată în Europa, nu înțelegeam nimic. Mâncarea era diferită. Nu eram obișnuit să adaug avocado în mâncarea mea. Se punea avocado în orice. Pentru mine, avocado e un fruct” – Neymar

“Au avut șansa de a-și schimba viețile. Tatălui său i s-a oferit o slujbă. Deodată, Neymar a zis: ‘Nu vreau aici. Vreau înapoi acasă’. A refuzat oferta de la Madrid și s-a transferat la Santos” – jurnalist brazilian

“Am văzut o oportunitate de care ar beneficia și familia mea, și fiul meu, mai presus de toate. A fost primul milion pe care l-am făcut ca familie. Neymar avea 14 ani” – Neymar Santos Sr.

…despre prima lovitură financiară a familiei lui Neymar: “În 2010, Neymar a obținut 500.000 de dolari din salariile sale. Iar noi am obținut 11 milioane de dolari. Într-un an, am obținut de 20 de ori mai mult decât Neymar în meciuri” – Neymar Santos Sr.

Primul mare scandal din cariera lui Neymar: “Va ajunge un monstru”

Pe 15 septembrie 2010, în timpul unui meci dintre Santos şi Atletico Goianiense, Neymar a ieşit în evidenţă cu primul mare scandal din carieră. Chiar dacă avea doar 18 ani, Ney şi-a ieşit din minţi după ce antrenorul a decis să nu bată o lovitură de la 11 metri. Fotbalistul şi-a înjurat antrenorul, apoi pe căpitanul echipei, fiind cu greu potolit. La finalul partidei, Rene Simoes, tehnicianul adversarilor, trăgea un semnal de alarmă.

“N-am văzut prea des un sportiv atât de nepoliticos ca acest băiat Neymar. Ar trebui învățat niște maniere sau va ajunge un monstru. A pierdut toată noțiunea de ierarhie. N-a mai ținut cont cine e șeful și cine nu” – Rene Simoes, în 2010

“Acel meci din 2010 s-a întâmplat când antrenam la Atletico Goianiense. Și-a înjurat căpitanul, apoi și-a înjurat antrenorul. M-am simțit groaznic. Nu mi-a plăcut să zic asta” – Rene Simoes, în documentarul “Neymar – Haosul Perfect”

“Desigur, Neymar era un copil. Era clar că va face greșeli. Nimeni nu i-a aprobat comportamentul. I-am zis: ‘Ai făcut o greșeală’. Toată lumea i-a arătat greșeala, dar nimeni nu a arătat momentul de regret” – Neymar Santos Sr.

“Sunt irascibil. E dificil. Vorbele lui m-au supărat enorm” – Neymar, despre cuvintele spuse de Rene Simoes în 2010

Neymar, tată la 19 ani. “Imaginea lui era în pericol”

Neymar a devenit tată pe 13 august 2011, pe când avea 19 ani şi era într-o relaţie cu Carolina Dantas. Chiar dacă între timp s-au despărţit, fotbalistul îl vizitează des pe Davi Lucca şi petrece timp alături de el oricând are posibilitatea.

“A lăsat gravidă o fată. A fost prima noastră criză în familie. A trebuit s-o rezolvăm. Imaginea lui era în pericol. ‘Trebuie să-ți asumi. Ai făcut-o? Ai atins-o?’. Viața merge înainte. E ușor să crești un copil și să ai o familie când ai bani. Davi e cel mai de preț lucru pe care îl avem. E unicul meu nepot” – Neymar Santos Sr.

Transferul la FC Barcelona: “La început, am fost confuz. Lucrurile erau foarte diferite”

Prestaţiile de la Santos nu au trecut neobservate în Europa, iar toate marile cluburi îşi doreau semnătura lui Neymar. Pe 25 mai 2013, Barcelona reuşea să-l transfere, după ce a plătit 88.000.000 de euro, iar mutarea a fost intermediată şi de tatăl fotbalistului, care .

“M-am dus la Barcelona. La început, am fost confuz. Lucrurile erau foarte diferite. Îi văzusem pe acei jucători doar în jocurile video. Am zis: ‘Sunt într-un joc de consolă. Nu pot să cred că sunt aici, că joc alături de acești jucători'” – Neymar

“Neymar încă era un tânăr. El nu avea experiență în străinătate şi nici eu. Am învățat pas cu pas” – Neymar Santos Sr.

Cel mai dificil moment din perioada petrecută la FC Barcelona

În timpul documenatrului, Neymar a dezvăluit cel mai dificl moment din perioada petrecută la FC Barcelona. Cu această ocazie. brazilianul a povestit cum l-a ajutat Lionel Messi în primele luni pe “Camp Nou”.

“E greu să înveți stilul de joc al Barcelonei. Și azi îmi amintesc meciul împotriva lui Bilbao. Plângeam în baie și în vestiar. Messi a venit la mine și m-a întrebat de ce plâng. I-am explicat în spaniola mea stâlcită. I-am zis: ‘Nu pot juca.

Nu pot fi eu însumi’. ‘Nu-ți face griji! Sunt aici ca să ajut. Nu te da bătut!’. El m-a încurajat. Pe atunci, aveam nevoie de acel tip de susținere. Apoi, lucrurile au mers bine. Am început să mă simt mai agil” – Neymar

“L-am văzut. A intrat rapid. Era cu privirea în jos. Apoi, l-am văzut plângând. Asta m-a luat prin surprindere. Am încercat să-l consolez și să-l calmez, ca să-și revină și să se gândească doar la fotbal. A fost dificil. Oamenii spuneau lucruri despre el, aveau așteptări de la el. Ei văzuseră că era fantastic la Santos. Povara de pe umerii lui îl trăgea în jos” – Lionel Messi

Penalty-ul care i-a adus Braziliei medalia de aur la Jocurile Olimpice din 2016

Campioană mondială de cinci ori, Brazilia nu reuşise să câştige niciodată titlul olimpic. După argintul din 2012, când brazilienii au pierdut finala cu Mexic, Neymar a pus umărul serios la succesul din 2016, când Jocurile Olimpice s-au disputat la Rio de Janeiro. În final cu Germania, decisă la loviturile de departajare, actualul fotbalist al lui PSG a înscris ultimul penalty din seria de cinci.

“Am zis: ‘Fir-ar să fie! Eu șutez. Dacă ratez, sunt terminat’. Marquinhos mi-a zis: ‘Totul depinde de tine’. Inima a început să-mi bată repede. Stadionul era plin, lumea țipa. Portarul lor era imens. Am început să mă rog. Am zis: ‘Dumnezeule, cum voi lovi acest penalty? Doamne, dă-mi putere!’. Am închis ochii când m-am depărtat. Am văzut o poartă imensă şi un portar foarte mic. Atunci, m-am calmat. Am zis: ‘Doar înscrie!'” – Neymar

Transferul lui Neymar la PSG: “N-am vrut ca fiul meu să plece de la FC Barcelona”

Pe 3 august 2017, PSG anunţa realizarea celui mai scump transfer din istorie. Parizienii plăteau 222.000.000 de euro, clauza de reziliere a contractului lui Neymar cu formaţia de pe “Camp Nou”. La scurt timp, pe “Parc des Princes”, a venit şi Kylian Mbappe, o mutarea pentru care PSG a plătit 180.000.000 de euro.

“N-am vrut ca fiul meu să plece de la Barcelona. Era în zona lui de confort. A vrut să iasă din ea. A zis: ‘Nu, vreau să plec. Vreau să iau acest risc’. Ney n-a vrut niciodată să fie mai bun decât Messi. Motivul transferului n-a fost să iasă din umbra lui. Neymar îl iubește pe Messi. Care a fost obiectivul nostru? Să ajutăm Ligue 1 să avanseze la următorul nivel. Până atunci, Ligue 1 nu primea multă recunoaștere” – Neymar Santos Sr.

“Ceea ce mi-a propus a fost foarte captivant. Și am acceptat această provocare imensă. Am petrecut patru ani la Barcelona. Am învățat multe acolo, dar am simțit că era momentul oportun să plec. Simțeam că totul era pe cale să se schimbe în viața mea” – Neymar

Primul rol al lui Kylian Mbappe la PSG: “Când am ajuns la PSG, planul era să-l susțin pe Neymar. Neymar e vedeta, jucătorul de bază al echipei. El a venit în Paris cu o misiune, iar eu sunt aici ca să-l susțin” – Kylian Mbappe

…despre criticile care îi sunt aduse: “Nu-mi pasă de ceea ce spun alții despre mine, despre acțiunile mele, despre jocul meu… Eu sunt foarte transparent, foarte onest. Nu-mi pasă dacă spun: ‘Neymar petrece’. Dar modul în care am jucat? Cui îi pasă? Ești supărat pe mine? E viața mea. Fac ce vreau”

Telenovela transferului de la PSG la FC Barcelona, în vara lui 2019

La doi ani de la venirea la PSG, Neymar a vrut să plece înapoi la FC Barcelona. Telenovela posibilului transfer a ţinut prima pagină a ziarelor pe durata verii, însă mutarea nu a mai avut loc, char dacă formaţia catalană era dispusă să plătească peste 222.000.000 de euro.

“Decizia de a părăsi PSG n-a avut legătură cu fanii sau cu clubul în sine. Doar am realizat că m-aș simți mai bine altundeva. Voiam să părăsesc clubul, nu-mi mai doream să fie acolo, dar trebuia să mă antrenez și să fiu gata de meci (n.r. meciul cu Starsbourg, primul după încheierea perioadei de transferuri în sezonul 2019-2020). Dacă pierdem, lumea ar fi dat vina pe mine. O înfrângere în Liga Campionilor sau în Ligue 1 înseamnă o înfrângere pentru Neymar, nu pentru echipă. Asta e povara mea” – Neymar

“Am încercat pe cale amiabilă, dar n-a putut pleca” – Neymar Santos Sr.

“N-a plecat din pricina șeicului, proprietarul din Qatar. Nu vrea să-l vândă, indiferent de ofertă. Barcelona a făcut o ofertă generoasă. Mai mare decât a lui PSG când l-a cumpărat de la Barcelona” – Wagner Ribeiro, fostul agent al lui Neymar