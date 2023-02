Neymar, neafectat de înfrângerea lui PSG cu Bayern Munchen. Cum a petrecut după eșecul din Champions League. Foto

PSG e aproape să fie eliminată din optimile de finală ale UEFA Champions League, în timp ce , însă Neymar nu pare să fie deloc afectat de aceste probleme.

Neymar nu e deloc afectat de înfrângerea PSG-ului cu Bayern Munchen. Ce a făcut a doua zi după meci

Neymar Jr. a participat la turneul de deschidere al European Poker Tour care se desfășoară la Paris, așa cum au dezvăluit jurnaliștii francezi de la RMC Sports. Deși a purtat un hanoroc cu glugă și o șapcă, starul brazilian a fost recunoscut, iar imagini cu el au ajuns pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Doar intrarea la acest eveniment costă 1.100 de euro, iar a fost surprins la doar câteva ore distanță la un celebru fast food din Paris, unde a mâncat burgeri alături de mai mulți prieteni.

Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern, Neymar était ce mercredi à un grand tournoi de poker ! ♣️♦️ Le brésilien a ensuite enchaîné avec un second tournoi à l’entrée à 10.000€ et s’est qualifié avant de finir au McDonalds. 😅🇧🇷 ( ) — MercaFoot (@MercaFoot_)

Neymar are cu meci cu PSG pe 19 februarie, pe teren propriu cu Lille și rămâne de văzut dacă brazilianul va păstra tradiția și își va face din nou de cap după etapa din Ligue One. În perioada 17-23 februarie, are loc celebrul Carnaval de la Rio, la care brazilianul a încercat să fie prezent în fiecare an.

ADVERTISEMENT

Neymar nu știe dacă va continua la PSG. Brazilianul a fost ofertat de Chelsea

Viitorul este incert pentru Neymar Jr. la PSG, iar conducerea clubului ar putea să ia în serios .

Evaluat la 75 de milioane de euro conform Transfermarkt, atacantul de 31 de ani mai are contract cu PSG până în vara lui 2024, iar clubul are opțiune de prelungire pentru încă sezon.

ADVERTISEMENT

Neymar ar putea rămâne fără antrenor la PSG

Presa din Franța anunță că Galtier ar fi primit un ultimatum de la conducerea lui PSG după cele trei înfrângeri consecutive. Astfel, dacă va pierde unul din următoarele două meciuri cu Lille și Olympique Marseille, antrenorul francez va fi demis.

Zinedine Zidane e favorit să o preia pe PSG, variantă care e și pe placul lui Neymar. De altfel, starul l-a dorit pe francez ca nou selecționer al Braziliei, Zidane fiind dorit de către federația sud-americană.

ADVERTISEMENT

Neymar a fost titular pe Parc des Princes cu Bayern Munchen, însă brazilianul nu a reușit să își creeze nicio ocazie importantă, a fost extrem de nervos și a văzut un cartonaș galben în minutul 87, după ce s-a luat la harță cu adversarii. În acest sezon, starul lui PSG a reușit nu mai puțin de 17 goluri și 16 pase decisive în 28 de meciuri și are cifre mai bune decât Lionel Messi, campion mondial cu naționala Argentinei.

ADVERTISEMENT