Neymar a cheltuit un milion de dolari pe piața NFT pentru a-și schimba poza de profil pe Twitter

În perioadă de refacere după accidentarea suferită la finele toamnei, Neymar jr. a profitat din plin pentru a avea parte de acțiune în plan personal. Deja și-a oficializat și așteaptă lansarea despre viața sa.

Este atent însă și la social media. Iar dacă Ronaldo și Messi sunt ”regi” pe Instagram, el s-a concentrat către Twitter. Acolo unde, ca multe alte vedete din sport și showbiz, deține noua versiune, Twitter Blue.

Twitter Blue este o nouă versiune a serviciului de microblogging și social networking. A fost lansată în iunie anul trecut, utilizatorii din Australia și Canada fiind primii care au testat oferta.

Între timp ea este disponibilă și pe alte piețe. Și este extrem de populară în lumea vedetelor pentru că oferă utilizatorilor plătitori o serie de funcții indisponibile celor care folosesc varianta gratuită a lui Twitter.

Iar ieri, 20 ianuarie, Twitter a anunțat că va începe să ofere utilizatorilor săi Blue opțiunea de a avea avatare NFT. Utilizatorii își pot conecta adresele publice blockchain la profilul lor pentru funcționalitate.

Twiter acceptă cele mai populare portofele, de la MetaMask și Trust Wallet până la Coinbase Wallet și Ledger Live. Cu portofelul conectat la profil, utilizatorul poate alege oricare dintre NFT-urile sale pentru a-l folosi ca imagini de profil.

gm!

You asked (a lot), so we made it. Now rolling out in Labs: NFT Profile Pictures on iOS

— Twitter Blue (@TwitterBlue)