„Nici nu m-am uitat la meciuri” Ce spune Gigi Becali despre calificarea naționalei la Euro

Gigi Becali a avut o la Campionatul European. Patronul FCSB a vorbit pentru prima oară pe larg despre această performanță.

Gigi Becali nu e impresionat de calificarea „tricolorilor” lui Edi Iordănescu la Euro: „De ce trebuie să mă bucur?”

Gigi Becali are un gust amar după ce niciun jucător al FCSB nu a fost titular în meciurile decisive cu Israel și Elveția: „Păi ce treabă am? Ce să vorbesc eu de ceva ce nu e al meu? E bine, cine a zis primul că vrea pe primul loc? Nu la tine în emisiune am zis? Păi da. Dar n-am ce să comentez eu dacă nu au jucat jucătorii mei.

Nu mă bag să comentez de alți jucători. Dacă ai mei n-au intrat. De ce trebuie să mă bucur? Ce mă interesează? Într-un fel mi-a convenit, dar nu că m-am bucurat”, .

Cu toate acestea, e conștient că va beneficia și FCSB de pe urma acestei calificări: „Alta e că îți convine și că vrei așa și alta să te bucuri. Bucuria e altceva, să ridică mâinile cu pumnul în sus. N-am ridicat mâinile cu pumnul în sus. De fapt, să îți spun o chestie, nici nu m-am uitat la meciuri deloc. Pe cuvânt”.

Gigi Becali admite totuși că s-a simțit bine după calificare: „Mândria că suntem ortodocși”

Gigi Becali a ținut însă să sublinieze că nu are un război cu Edi Iordănescu: „Cum să te superi pe un om dacă a sunat, s-a smerit, a zis: ‘Băi, nea Gigi, poate greșesc și eu. Dar nu fac cu intenție, cu răzbunare, cu dușmănie’. Și atunci: ‘Bine, Edi, tată. Gata, m-ai convins. N-are rost să mai continui.

M-ai convins că ești de bună credință’. Nici nu l-am lăsat să mai vorbească. Prin faptul că m-ai sunat, m-ai convins că ești de bună credință, gata. Eu n-am nimica. Nu e vorba că am ceva”.

Becali a acuzat ora prea târzie de disputare al meciurilor și faptul că nu era implicat direct: „Dar dacă eu mă uit și văd că nu e jucătorul meu pe teren mă culc. Păi ce, stau la ora aia? Au fost meciurile târziu. Și atunci eu am văzut că niciun jucător al meu nu e, pac, capul jos.

Dimineața la 6 sunt la biserică. Nu am apucat nici măcar începutul meciului. Știam că nu joacă. Mi-a zis Meme. A doua zi am aflat 1-0. Într-un fel pot să zic că m-am bucurat. Bine, e mult spus bucurat. Mi-a convenit că suntem de pe locul întâi. De ce să se califice ei? A fost mândria că suntem ortodocși”.

