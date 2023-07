Nicola și Mihai Alexandru, față în față la nunta fiului lor. Ce a făcut artista: ”O pacoste pentru domnișoarele de onoare”

Nicola și Mihai Alexandru au fost recent față în față la nunta fiului lor, Jonathan, care a făcut cununia religioasă cu aleasa inimii sale. Ce a făcut și de ce fostul partener de viață susține că este o pacoste pentru domnișoarele de onoare.

Nicola și fostul soț, Mihai Alexandru, invitați la nunta băiatului lor. Gestul făcut de cântăreață, scos la iveală de compozitor

Nicola și , Mihai Alexandru, au fost invitați zilele trecute la nunta băiatului lor. Cei doi au divorțat în anul 2007, după un mariaj de 15 ani, compozitorul scoțând la iveală gestul făcut de cântăreață la eveniment.

Producătorul în vârstă de 57 de ani susține că mama copiilor săi a prins buchetul norei sale, Maria. Și nu este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru, vedeta fiind cunoscută pentru că este o „pacoste pentru domnișoarele de onoare”.

„Nu este prima oară când Nicola prinde buchetul, am văzut că l-a prins și acum câteva săptămâni la un alt eveniment, unde a fost invitată să cânte. E clar că se bagă și ea acolo, mai în glumă.

Prezența ei este o pacoste pentru domnișoarele de onoare, care își doresc cu toată ardoarea să prindă buchetul și n-au nici o șansă cu ea acolo. Acum iar l-a prins și i l-am luat eu și am pus să se repete.

A doua oară l-a aruncat Jony și iar nu a fost bine, că l-a prins maica Luminița, care se ținea și ea de glume. A treia oară l-am aruncat eu și a ieșit ce trebuie. O domnișoară frumoasă, care merita să-l prindă”, a declarat Mihai Alexandru pentru revista .

Mihai Alexandru, despre relația cu Nicola

Mihai Alexandru a discutat în același interviu și despre relația pe care o are cu Nicola. Artiștii au o legătură destul de bună. Compozitorul susține că nu a avut o nuntă în adevăratul sens al cuvântului cu cântăreața care l-a făcut tată.

Cei doi s-au bucurat de o petrecere mică care s-a desfășurat acasă, undeva în anul 2000. Au făcut și slujba religioasă, artistul fiind de părere că nuntă mare și frumoasă a avut cu Oana, la Bacău. Evenimentul a fost organizat de părinții femeii.

„Când vom avea nunta noastră, a mea cu Alina, ți-e clar că nu am cum s-o invit pe Nicola, că iar pleacă cu buchetul și-mi distruge petrecerea. Dar am o oarecare teamă să nu apară prin surprindere”, a mai spus Mihai Alexandru.