Nicolae Badea, tot mai implicat la Dinamo. Mircea Lucescu, ofertat: „Fusese de acord”

Deși fanii din programul DDB sunt în centrul atenției, un alt personaj continuă să dețină influență în privința întâmplărilor din viața clubului Dinamo București: Nicolae Badea.

Cândva printre acționarii principali ai clubului și, în prezent, deținător al 7% dintre acțiunile alb-roșiilor, Nicolae Badea a recunoscut că se implică activ în viața clubului și caută soluții de finanțare.

Printre măsurile la care s-a gândit omul de afaceri pentru a ajuta Dinamo a fost readucerea lui Mircea Lucescu la club. Acestuia i-a fost propus postul de director înainte de a deveni noul antrenor al lui Dinamo Kiev.

Nicolae Badea, tot mai implicat la Dinamo. Ofertă pentru Mircea Lucescu

În vârstă de 72 de ani, Nicolae Badea nu mai este acționarul majoritar al lui Dinamo din primăvara lui 2013, atunci când i-a cedat cea mai mare parte a acțiunilor sale lui Ionuț Negoiță. Patronul de la RIN a condus destinele clubului alb-roșu până în vara lui 2020.

Deși procentul de 7% dintre acțiunile clubului Dinamo nu i-ar fi permis să aibă un cuvând important de spus în viața grupării din Ștefan cel Mare, Nicolae Badea a mărturisit că a negociat cu Mircea Lucescu preluarea rolului de director al alb-roșiilor. Totul, înainte ca „Il Luce” să semneze cu Dinamo Kiev.

„Aveam o discuție cu Mircea Lucescu pentru a veni directorul clubului. Fusese de acord, dar apoi a plecat la Kiev și discuția a picat deocamdată”, a declarat Nicolae Badea pentru gsp.ro.

Remarcabil este faptul că Mircea Lucescu a fost prezentat ca fiind noul antrenor al lui Dinamo Kiev în data de 23 iulie, cu aproape o lună înaintea cedării clubului Dinamo București către Pablo Cortacero. Altfel spus, dacă ceea ce susține Nicolae Badea este adevărat, el a negociat cu Mircea Lucescu o funcție importantă în cadrul clubului din Ștefan cel Mare pe vremea când acționar majoritar era Ionuț Negoiță.

Cum a ajutat la prelungirea contractului lui Diego Fabbrini: „Amortizez o parte din salariu”

Omul de afaceri are planuri mari pentru viitorul lui Dinamo, club al cărui creditor principal susține că este în continuare. Badea a dezvăluit că a pus umărul serios la prelungirea contractului italianului Diego Fabbrini, care a fost foarte aproape de CFR cluj în iarnă.

„Implicarea mea la Dinamo momentan e sub forma unui contract de mecenat. Eu am semnat acest contract cu Diego Fabbrini. Amortizez practic o parte din salariul jucătorului sub forma acestui contract. Evident, Fabbrini poate să poarte apoi o insignă discretă cu logoul Computerland”, a mai spus Badea.

Despre „fostul” șef din Groapă, se știe că s-a implicat și în revenirea lui Steliano Filip la Dinamo, cel pe care l-a convins să semneze după discuții începute pe vremea când fundașul stânga încă evolua în Grecia.