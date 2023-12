Nicolae Cristescu a vorbit deschis despre retrogradarea Rapidului: “Moraru nu a băgat niciun ban”

În decursul scurtei sale domnii, Cristescu a reușit să readucă echipa în primul eșalon. A predat apoi echipa către Valerii Moraru pe plus, însă noul patron nu a putut ține echipa pe linia de plutire.

Cristescu a lăsat Rapidul pe plus

“Hai să nu discutăm despre bani, îți spun despre realizări, Extrem de multe evenimente, plăcute și mai puțin plăcute, ce am trăit în toată perioada în care am avut Rapid și după.

Dar nu mă întreba, pentru că nu are niciun rost. Îți spun 100% ce contează, contează că după primul an și o retrogradare abuzivă, am reușit să promovez echipa în prima ligă. O echipă formată 100%, am adus-o în prima Ligă.

Asta este extrem de importantă. La promovare am luat un 1.065.000 de euro pentru promovare, drepturile TV, și 400.000 pentru Ioniță pe care îl vândusem Astrei, după s-a dus la CFR, iar acum e iar la Rapid”, a declarat Nicolae Cristescu.

Rapid este din nou o fortă în Superliga

Rapid a trecut printr-o perioadă nefastă între 2010 și 2020. Clubul alb-vișiniu s-a luptat pentru a rămâne în viață și a trebuit să supraviețuiască fără investiții majore.

“Eu efectiv am promovat în primul an cu chiu cu vai, cu eforturi extraordinare, material, nervi, mult suflet pus, e greu de exprimat în cuvinte. După un an de zile am promovat-o și am lăsat 1.465.000 de euro, bani pe care puteam să îi iau pentru că erau investiția mea.

Banii de la TV plus banii pe Ioniță, i-am lăsat în cont lui Moraru. Am lăsat 1.465.000 de euro pe care i-am lăsat lui Moraru pentru că el a preluat. El a ținut Rapidul un an de zile din banii aceștia, el nu a băgat niciun ban.

Din ce am văzut în contabilitate pentru că vorbeam cu contabilii de la Rapid, am înțeles că a facturat până și paleții de la apă minerală. Și după un an de zile a retrogradat-o. Am multe de spus aici pentru că sunt evenimente extrem de interesante”, a punctat Nicolae Cristescu.

Cristescu a discutat despre retrogradarea Rapidului