De ce a investit Dan Șucu în Giulești? ”Credeți că iubește Rapidul? Nici vorbă!”

Într-un mesaj transmis la o ediție anterioară a FANATIK SUPERLIGA, acționatul majoritar din Giulești a precizat că își dorește ca Rapidul să fie o în următorii 30 de ani.

Motivul pentru care Dan Șucu a investit la Rapid

În cea mai nouă ediție a , Dumitru Dragomir a mărturisit că Dan Șucu nu este vreun mare fan al Rapidului, iar investiția a făcut-o doar pentru că are copiii fotbaliști.

”Nu se bagă nimeni cu bani. De când i-a băgat Băsescu (n.r. – președintele Traian Băsescu) la pușcărie pe oamenii f0tbalului nu se mai bagă nimeni. Șucu s-a băgat datorită copiilor, să nu crezi că a iubit el Rapidul. Doar că are copiii fotbaliști. Credeți că iubește Rapidul? Nici vorbă!

Vedeți-vă de treaba voastră, îți iubești banul tău, nu iubești… dacă ești sănătos la cap. Dacă nu ești sănătos la cap faci și asta. Mititelu nu e sănătos, nici Gigi Becali care bagă bani. Gigi, Varga, ăștia sunt și mai deștepți, Mititelu e mai… Nu vreau să vorbesc. Cei care au băgat bani au și rezultate.

Ăla de la Cluj a băgat o grămadă de bani și are pierderi, ăla de la Craiova a băgat o groază de bani are pierderi, Gigi Becali a băgat o groază de bani are pierderi. Numai Șucu e pe plus, dar el are doar un an de când s-a dus la Rapid. Cum să nu, vine și Șucu la pierderi. Numai echipele din Anglia câștigă datorită burselor, dar nici ele prea mult”, a declarat Dragomir, la ”MAX Profețiile lui Mitică”.

Cum l-a convins Angelescu să bage bani la Rapid

Rapid a redevenit o forță în SuperLiga odată cu venirea lui Dan Șucu ca investitor. Transferurile reușite, dar și managementul echilibrat, au făcut din trupa lui Cristiano Bergodi o echipă care se luptă la titlu.

Acționarul minoritar Victor Angelescu a povestit la ”Suflet de rapidist” cum l-a convins pe Șucu să bage bani la Rapid și pentru ca acesta să se alăture proiectului din Giulești.

”L-am adus la meciuri, a văzut ce înseamnă un derby, galeria, cum ne desfășurăm. După 2-3 meciuri m-a sunat să discutăm cum să intre, cum să facem. Normal, după a mai ținut până s-au făcut actele, până când am cumpărat acțiunile și le-am vândut către Dan.

Nu neapărat că s-a lăsat greu, dar normal, trebuia să arătăm și noi ce am făcut până atunci, ce înseamnă clubul. Un audit. Să verifice și el că tot ce spunem e ok, a fost ok, a intrat și cred că a fost de bun augur”, a spus Angelescu.

