Nicolae Cristescu, implicat într-un proiect de anvergură alături de ultrașii Rapidului: „Au lucrat 4 zile și 4 noți”

Rapid are mulți aliați în lupta pentru titlu. Printre ei se numără și fostul patron Nicolae Cristescu. Acesta este aproapiat de galeria giuleștenilor și contribuie la realizarea momentelor artistice.

Cristescu a rămas aproape de Rapid

“Sunt lucruri care nu trebuie spuse. Mai fac steaguri, cel mai mare steag din istoria Rapidului s-a făcut la noi la complex pentru că a fost exagerat de mare, vreo 200 de metri lungime, cel mai mare steag din istoria Rapidului. A lucrat Bocciu alături de băieți incredibil, am un respect deosebit pentru toată echipa”, a declarat Nicolae Cristescu.

“Ajutați la scenografii, adică pe partea asta vă mai ajutați ca să fie spectacolul acela în peluză. Pentru că e și finul dumneavoastră și sunteți rapidiști de când vă știți. E de apreciat ce face Bocciu la handbal, la fotbal, ce face cu galeria”, a punctat Robert Niță.

Galeria Rapidului este recunoscută ca fiind cea mai pătimașă din țară. Pe lângă atmosfera incredibilă de la meciurile de fotbal, suporterii giuleșteni fac atmosferă și la partidele de handbal.

Galeria Rapidului are parte de susținerea lui Cristescu

“Nu vreau sub nici o formă să reduc meritele lui Bocciu. Când am putut am sprijinit și eu, nu are rost acum. Le-am dat camere la hotel pentru că au lucrat 4 zile și 4 nopți, nu au intrat un moment în cameră.

Le-am zis să intre să se odihnească dar au refuzat. În afară de mâncare, le-am oferit toate necesitățile, ei nu au intrat în cameră. Nu au dormit o secundă, mă uitam la ei și nu îmi venea să cred.

Nu au dormit aseară, nici a doua noapte, nici a treaia, am zis că nu se poate. Și au reușit într-adevăr și a ieșit ceva spectaculos”, a declarat Nicolae Cristescu în cadrul emisiunii “Suflet de rapidist”, moderată de Robert Niță.

Rapid are șansa să își ia revanșa în fața propriilor spectatori. În ultima etapă desfășurată în Giulești, formația lui Bergodi a fost învinsă de către U Cluj cu 2-3. În următoarea etapă de Superliga, Rapid o va înfrunta pe Voluntari, pe 9 decembrie.

Cristescu este apropiat de galeria Rapidului