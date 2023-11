Victor Angelescu a trasat un obiectiv important la Rapid: “Am cheltuit mai mult decât toate cluburile!”

Rapid este în lupta pentru titlu în SuperLiga. Neînvinşi din august, elevii lui Bergodi sunt pe locul trei, la patru lungimi de liderul FCSB, pe care l-au şi învins în derby-ul din ultima etapă a turului sezonului regulat.

Victor Angelescu a trasat un obiectiv important la Rapid: “Nu ştiu dacă îl vom câştiga, dar zic că ne batem cu şanse reale la titlu”

Prezent în studioul emisiunii “Suflet de rapidist”, , a declarat că echipa sa se bate la titlu şi crede că are şanse să realizeze acest obiectiv îndrăzneţ:

ADVERTISEMENT

“Sunt mândru că am luat acţiunile Rapidului şi cel mai important este că l-am readus pe Nico (n.r. Daniel Niculae). Am promovat şi sunt fericit şi mândru că l-am convins pe domnul Şucu să vină.

Am reuşit să construim un Rapid atât de puternic. Sunt mândru de lucrurile astea şi sper să realizăm lucruri şi mai mari. De asta suntem aici, eu aş vrea să câştig un trofeu cu Rapidul.

ADVERTISEMENT

Suntem pe aceeaşi lungime de undă, ne batem la titlu. Nu ştiu dacă îl vom câştiga, dar zic că ne batem cu şanse reale la titlu şi sper să îl şi câştigăm. La noi, rezultatele arată”, a spus Angelescu.

Mulţumit de transferuri: “Am investit cel mai mult în această vară”

În vară, Rapid a cheltuit 2,5 milioane de euro pentru transferuri, iar Victor Angelescu este de părere că a fost o campanie reuşită în mercato, , Petrila şi Borza:

ADVERTISEMENT

Sunt mai mulţumit de această campanie de transferuri decât cea trecută, am şi investit mult mai mult. Cred că noi am investit cel mai mult în această vară, am cheltuit mai mult decât toate cluburile.

Dar şi meritat pentru că mulţi dintre jucătorii care au venit au şi demonstrat: Petrila, Rrahmani, Borza şi aşa mai departe. Mulţi dintre cei care au fost aduşi, au arătat foarte bine”, a spus Victor Angelescu la “Suflet de rapidist”.

ADVERTISEMENT

”Suflet de rapidist” este cea mai nouă emisiune marca FANATIK și se vede Live EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30. Premiera fiecărei ediții a emisiunii va avea loc în fiecare joi, începând cu ora 10:30, pe pagina de facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO.

Victor Angelescu a trasat un obiectiv important la Rapid