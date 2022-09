Nicolae Dică, avertisment pentru unul din preferații lui Gigi Becali: ”A avut șansă, nu a profitat! Să arate că s-a greșit față de el”

Ianis Stoica a jucat 32 de meciuri în sezonul precedent din SuperLiga și a marcat 7 goluri. Și îl impresiona pe Gigi Becali. În actuala stagiune însă nu și-a trecut în cont vreo reușită sau un assist. Și, în condițiile unei concurențe ce a devenit acerbă pentru postul de vârf la FCSB, este doar a patra opțiune. Nicolae Dică a explicat motivele, la , dar i-a oferit jucătorului și soluția pentru a schimba situația.

”Nu a avut realizările pe care eu le așteptam de la el”, îi reproșează, fără menajamente Dică, lui Ianis Stoica

Ianis Stoica a marcat în pregătiri, cu Zimbru Chișinău și Mioveni. În meciurile oficiale însă, așa cum aminteam, nu și-a trecut în cont reușite.

A ajuns să contabilizeze o medie de doar 23 de minute per meci, în cele 12 apariții pe teren, în toate competițiile.

, antrenorul FCSB a vorbit deschis despre situația acestuia. Nu înainte de a reminti că el este cel care l-a adus pe Ianis la prima echipă. Pe când Stoica avea numai 14 ani.

”Eu sunt cel care l-am dus pe Ianis Stoica la prima echipă, la 14 ani. Eram la meci la juniori cu staff-ul meu și MM.

L-am văzut pe el, juca mijlocaș dreapta, viteză foarte bună. Am întrebat cine e. ‘E băiatul lui Pompiliu Stoica’. Atunci am aflat.

Am plecat după meci și am spus: ‘MM, de mâine vreau să vină la echipa mare!’. El era la juniori, nici măcar la echipa a doua. De atunci a rămas la echipa mare, l-am și debutat în Cupa României”, a reamintit Dică.

”Să se antreneze, iar când voi apela la el să dea randamentul cel mai bun”

În ceea ce privește nemulțumirea lui Ianis, că nu este folosit, Dică a explicat că primul vinovat este jucătorul. Care nu a profitat de șansele avute. Abia după faptul că între timp concurența este mult mai mare.

Dică spune însă că nu este doar situația lui Ianis. Ci una pe care trebuie să o ia în calcul toți elevii săi. Și că pot forța intrarea în prima echipă muncind și oferind rezultate atunci când sunt folsiți.

”Îl cunosc foarte bine, am vrut să-l iau și la FC Argeș. Eu, când am venit la echipă, am început cu el titular. A jucat următoarele jocuri, apoi a intrat pe parcurs. Nu a avut realizările pe care eu le așteptam de la el.

Apoi a venit concurența cu Rusu și Andrea, care, din punctul meu de vedere, sunt peste el. El trebuie să înțeleagă că trebuie să se antreneze și să dea totul.

A avut șansa, nu a profitat de ea, trebuie să muncească, iar atunci când va avea șansa din nou să arate că s-a greșit față de el. E vorba și de oricare alt jucător, nu doar despre el.

Compagno și Omrani au venit în ultima perioadă. Când am venit eu, el era prima soluție. După, a venit Rusu. Acum nu mai avem cum să-l dăm împrumut.

Tot ce urmează e să se antreneze, iar când voi apela la el să dea randamentul cel mai bun”, a spus Nicolae Dică.