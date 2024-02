Nicolae Dică, detalii despre preluarea lui FC Voluntari: “Dimineaţa a venit oferta, seara ne-am înţeles!

Nicolae Dică a preluat FC Voluntari după înfrângerea categorică cu CFR Cluj, scor 4-1, și are planuri mari în Ilfov. Tehnicianul care a antrenat-o și pe FC U Craiova 1948 în acest sezon a dezvăluit detalii despre cum a ajuns pe banca tehnică a „marinarilor”.

Nicolae Dică a identificat greșelile din debutul FC Voluntari – FC Hermannstadt: „Nu am putut face diferența”

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. la debut și deja se pregătește pentru partida cu Poli Iași.

ADVERTISEMENT

„Într-adevăr am reușit să câștigăm un punct la ultima fază a jocului, important pentru noi și pentru moral. Nu am făcut un joc rău, am făcut pe faza defensivă unele greșeli. Când am pierdut mingea în zonă centrală cei de la Sibiu au plecat pe acele contraatacuri și au creat acele ocazii și pe niște mingi lungi jucate în spatele liniei de fund.

Sperăm ca la meciurile următoare să nu mai facem aceste lucru, ne-am pregătit și înaintea meciului cu Sibiu și acum, sperăm să nu mai facem greșeliile pe care le-am făcut. Am suferit în ultimii 20 de metri, avem o posesie bună de 70%, dar în ultimii 20 de metri nu am putut să facem diferența.

ADVERTISEMENT

Să fim unu contra unu mai bun, să ne depășim adversarul, dar cred că vom reuși să facem treaba asta. Într-adevăr întâlnim o echipă care este la fel în clasament cu noi și ei își doresc să iasă din zona de baraj. Ne așteaptă o partidă grea, Iași este o echipă agresivă acasă, care face un presing sus, care are reacție după pierderea mingii”, a spus Nicolae Dică la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri doar pe site-ul .

Cum vede partida cu Poli Iași: „Este capitală”

„Cu jucători de la mijlocul terenului în sus care au viteză, cu experiență. Trebuie să fim pregătiți, gândindu-mă la meciu cu Sibiu care nu ne-au pus probleme pe atac pozițional. Singurele probleme le-am avut când pe construcția noastră în propia jumătate am pierdut mingea.

ADVERTISEMENT

Va fi o partidă grea, dar nu capitală pentru noi sau pentru ei. Mai sunt multe etape de jucat, important este să avem o atitudine bună și să avem încredere că vom obține un rezultat pozitiv. Cu siguranță pe cel care l-a bătut pe U Cluj, la Sepsi a fost o întâmplare.

Sunt sigur că vor fi concentrați și vor arăta chiar mai bine ca la meciul cu U Cluj”, spune tehnicianul.

ADVERTISEMENT

Nicolae Dică, detalii despre preluarea lui FC Voluntari: “Dimineaţa a venit oferta, seara ne-am înţeles!

„Într-o dimineața am primit un telefon de la domn președinte și ne-am întâlnit, am stat vreo 3 ore de vorbă. Mi-a spus ce își doresc cei din conducere, ce îmi doresc eu și am ajuns la un numitor comun seara pe la ora 7.

Am ales Voluntari pentru că este un lot bun, locul din clasament nu este ok pentru lotul pe care îl avem la dispoziție și cred că putem mult mai mult să facem. Avem șansă de a urca în clasament, condițiile și ceea ce mi-au propus cei din conducere, libertarea pe care o am.

Este dificil în acest moment să mai vindem un jucător, Nemec este un jucător important cu mare experiență. Nu am discutat pe tema asta cu ei sau cu alți jucători cărora li se termină contractul. Am încredere în ceea ce pot să fac cu staff-ul meu, dar pentru a ne îndeplini obiectivele trebuie muncă multă, să fim uniți și să intrăm la meciuri cu încredere”, a declarat Dică.

Nicolae Dica A DEZVALUIT cum L-A CONVINS OFERTA lui FC Voluntari