Nicolae Dică, ieșire necontrolată după eliminarea lui CS Mioveni din Cupa României Betano: „Nu știa cum să facă să ne dea Sepsi gol. Ho, stai liniștit!”

Antrenorul Mioveniului a spus că arbitrul confruntării a vrut intenționat să elimine un jucător din echipa sa și să dea un penalty pentru Sepsi, spunând că s-a grăbit să ia aceste decizii, fără să se consulte cu nimeni.

Nicolae Dică, ieșire necontrolată după eliminarea lui CS Mioveni din Cupa României Betano

Nicolae Dică a avut o ieșire necontrolată după eliminarea lui , scor 1-4, fiind enervat din cauza arbitrajului, lăsând să se înțeleagă că Iulian Dima a vrut să o ajute pe Sepsi:

„Din punctul meu de vedere, am făcut o partidă bună, dar a venit și acel cartonaș roșu în minutul 45. Am încercat să jucăm și noi un fotbal plăcut și în multe momente de joc am avut un joc plăcut.

Am încercat și după eliminare să jucăm mai sus, am marcat și noi un gol, am avut câteva oportunități. Nu am ce să le reproșez jucătorilor, doar lui Pop pentru acel cartonaș roșu.

Nu am înțeles de ce a făcut acest gest, dar arbitrul nu știa cum să facă mai repede să ne elimine un jucător. La fel și la penalty, nu știa arbitrul cum să facă să ne dea Sepsi gol.

Ho, stai liniștit că nu e nevoie să fie Sepsi ajutată, că Sepsi e o echipă bună de la noi. În fine, nu vreau să comentez arbitrajul, suntem prea mici să scoatem capul, eu nu îmi permit să comentez”.

„Toată lumea ne vede retrogradați, dar eu încă sper!”

și a vorbit despre șansele lui CS Mioveni să se salveze de la retrogradare, precum și despre meciul cu Petrolul Ploiești, următorul din campionat:

„Toată lumea ne vede retrogradați, eu încă mai sper, avem șansele noastre, Petrolul are o echipă bună, cu jucători cu mare experiență, dar să vedem cum va fi terenul la Ploiești, cred că va fi mai degrabă un meci de luptă, nu se va putea pasa la fel ca în meciul ăsta”.

„Sunt mulțumit de cum am jucat, încercăm să avem un fotbal mai frumos, dar nu cred că vom putea face la fel împotriva Petrolului”, a mai spus Nicolae Dică.

