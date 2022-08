Nicolae Dică îl atacă pe Bouhenna înainte de FCSB – Viking: „Eu nu vreau jucător care să facă mofturi la antrenament sau când sunt schimbați”

Nicolae Dică a susținut o conferință de presă înainte de meciul capital cu Viking Stavanger, antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre situația lui Bouhenna, pe care .

Nicolae Dică, reproșuri pentru Bouhenna: „Eu nu vreau jucător care să facă mofturi la antrenament sau când sunt schimbați”

Gigi Becali a anunțat că Rachid Bouhenna va pleca de la FCSB, iar Nicolae Dică este de acord cu această decizie: „El este accidentat după meciul cu Chindia și am decis cu Meme și patronul să căutăm un alt fundaș central. Eu nu vreau jucători care să facă mofturi la antrenament sau când sunt schimbați. Pentru mine sunt foarte importanți cei de bancă, să vină să facă diferența și să câștigăm meciuri. Cum s-a întâmplat la pauză și am întors meciul în 10 minute. Nu vreau să spun doar de Bouhenna”.

Dică a vorbit și și a recunoscut că își mai dorește jucători: „Vom vedea. Va trebuie să aducem atacant. Nu știu dacă a picat 100%. Eu nu vorbesc cu jucători și impresari și trebuie să antrenez. Ce atacant ți-ar plăcea din campionatul României să vină la noi. Nu e ușor să aduci. Trebuie un atacant de valoare și ca să vină are nevoie de timp”.

Nicolae Dică, mesaj clar pentru jucătorii săi înainte de meciul cu Viking: „Orice rezultat obținut nu ne va asigura liniștea pentru retur”

Antrenorul FCSB-ului nu se teme de norvegieni, însă este extrem de prudent și scoate în evidență atuurile celor de la Viking: „Ne așteaptă o partidă foarte grea. Un adversar foarte bun, o echipă bună, nordică, care a eliminat pe Sparta Praga. Au o organizare defensivă bună, agresivi, cu jucători de calitate de la mijloc în sus care pot face diferența”.

FANATIK a readus în prim plan , însă antrenorul nu se gândește la astfel de lucruri: „Trebuie să fim pregătiți. Eu nu trăiesc din amintiri, ci prezentul. Trebuie să facem o partidă foarte bună defensiv și ofensiv ca să avem șanse de calificare și pentru meciul doi. Orice rezultat nu ne va asigura liniștea pentru meciul retur. Au fost echipe mari care au câștigat 4-0 pe teren propriu și în deplasare au foști întorși. Îmi doresc să dăm totul pe teren și să avem o atitudine bună”.

FCSB are ambele peluze suspendate la meciul cu Viking, însă Dică speră că suporterii să umple stadionul și în aceste condiții: „Discuțiile pe care le-am avut cu Meme, credeam că nu o să se întâmple nimic pentru că acel steag nu reprezintă nimic. Atunci când suporterii sunt alături de noi, echipa a reușit să întoarcă rezultatul și vreau să le mulțumesc pentru asta. Duminică au fost 11.000 dar i-am simțit ca 40.000. Așa atmosferă au făcut la 2-0 pentru adversar și așa am reușit să întoarcem rezultatul. Sperăm să le facem o bucurie”.

Norvegienii au mai multe așezări pe care le folosesc, însă Nicolae Dică spune că e pregătit să contracareze jocul celor de la Viking: „Ei au folosit două sisteme de joc și am pregătit ce avem de făcut pentru ambele. Am lucrat la antrenament ambele faze. Nu pun accent mai mult pe una”.

Nicolae Dică se bucură de emulația din jurul FCSB-ului: „De ce să nu mergem și noi în Ghencea?”

Gigi Becali , iar Nicolae Dică e convins că Arena Națională va deveni neîncăpătoare dacă FCSB va reuși să se întoarcă în grupele Ligii Campionilor: „Nu am adus eu lumea, jucătorii au adus cu rezultatele lor. Eu am spus că atunci când am semnat, dorința mea e să îl văd pe patron la stadion cu familia”.

Antrenorul FCSB-ului și-ar dori însă ca echipa să revină pe vechiul stadion, unde a cunoscut cele mai mari performanțe: „Ar fi extraordinar pentru orice echipă să aibă stadionul ei, cum avem și această bază frumoasă. De ce să nu mergem și noi în Ghencea? Nu ține de clubul nostru. Eu cred că dacă vom avea rezultate putem umple și un stadion de 100.000 de locuri. Vom reuși dacă vom ajunge în Champions League”.

Dică a vorbit și despre eventuala plecare a lui Darius Olaru, însă nu crede că acest lucru se va mai întâmpla: „Sper cât mai repede să se întâmple asta. Ați văzut ce ritm e acolo și ce jucători de valoare. Ne putem califica cu ce avem în grupele Conference League. Cu Saburtalo am jucat cu jucători de 2002. Cu Chindia am terminat cu cinci jucători Under. Am încredere în jucătorii mei. Nu am vorbit cu patronul despre plecarea lui Olaru. De ce mă mai întrebi pe mine dacă a zis că nu îl dă?”.