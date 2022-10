Nicolae Dică, încrezător înaintea meciului U Cluj – FCSB: ”Avem patru victorii consecutive și trebuie să continuăm drumul”. Video

Vicecampioana României a venit din Belgia, după întâlnirea cu Anderlecht din Conference League, direct la Cluj și .

Nicolae Dică, avertisment pentru jucătorii săi înainte de U Cluj – FCSB

Înaintea meciului U Cluj – FCSB, care se va disputa luni, 31 octombrie, de la ora 21:00, în etapa a 16-a, prima a returului din SuperLiga, Nicolae Dică a explicat importanța acestui joc și a faptului că ”roș-albaștrii” trebuie să continue seria rezultatelor pozitive, în ciuda faptului că jocul a fost criticat de invitații din .

”Trebuie să fim pregătiți pentru că urmează un meci în campionat, un meci important pentru noi. Am urcat în clasament, avem patru victorii consecutive în campionat și trebuie să reușim să câștigăm acest joc. Ce am văzut la antrenament în ultima perioadă și în aceste două zile de când am venit din Belgia, băieții s-au pregătit bine, au încredere.

Venim după jocuri bune, am obținut rezultate pozitive și trebuie să mergem în continuare pe același drum. Este foarte important pentru noi să câștigăm mâine seară, chiar dacă nu va fi ușor pentru că întâlnim un adversar bun.

Trebuie să dăm totul, să avem o atitudine bună, să câștigăm jocul și să reușim să urcăm din nou în zona de play-off. Acesta este obiectivul nostru, să prindem play-off-ul, și pentru asta trebuie să facem jocuri cât mai bune și să reușim să câștigăm în continuare”, a declarat Dică.

Dică, mulțumiri pentru fani

În ciuda faptului că Universitatea Cluj se află pe penultimul loc în clasament, tehnicianul vicecampioanei României a lăudat jocul ardelenilor și consideră că sunt jucători cu mare experiență care pot pune probleme.

”Nu e un meci de totul sau nimic pentru ei deoarece mai sunt multe etape, dar întâlnim o echipă bună, cu mulți jucători cu experiență mare în SuperLiga, o echipă agresivă mai ales pe teren propriu. Este o formație bine organizată defensiv în propria jumătate și care știe să joace pe contraatac și la fazele fixe.

De aceea spun că ne așteaptă o partidă dificilă și trebuie să fim concentrați pentru acest joc important. Băieții s-au antrenat bine și sper să practice un joc bun. Dacă vor face tot ce am pus în practică la ședințele de pregătire cu siguranță vom obține un rezultat pozitiv.

Le mulțumim suporterilor că sunt alături de noi, că vin și în deplasări. Mă bucur că au fost alături de echipă în momentele dificile și ne dorim întotdeauna să facem jocuri bune și să-i facem să fie bucuroși.

Jucătorii vor da totul pentru a câștiga fiecare meci și pentru a avea o atitudine bună, pentru că până la urmă asta este cel mai important ca suporterii să vadă că jucătorii dau totul pe teren. Îi așteptăm în continuare alături de noi, avem nevoie de ei”, a încheiat Dică.