Nicolae Dică, îngândurat după Petrolul – FC U Craiova 4-3: „E păcat, pentru că dominăm!”

Antrenorul oltenilor a fost supărat pentru că echipa sa a primit patru goluri, ținând cont de aportul ofensiv bun al jucătorilor lui FC U Craiova, motiv pentru care tehnicianul își dorește mai multă atenție pe fază defensivă.

Nicolae Dică, îngândurat după Petrolul – FC U Craiova

Nicolae Dică a fost îngândurat după înfrângerea suferită de din deplasare cu Petrolul Ploiești: „Am început foarte prost jocul, am primit rapid două goluri și am schimbat total strategia.

ADVERTISEMENT

Apoi am marcat, am avut ocazii. În a doua parte am început foarte bine jocul, dar noi am ratat, ei au marcat, au lovit pe contraatac și cam asta a fost.

Am încercat să punem presiune pe ei, dar n-am reușit să egalăm și să marcăm și golul 4. E păcat că reușim să dominăm în multe momente jocul, facem însă greșeli defensive și trebuie să lucrăm mai mult în apărare”.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să nu ne mulțumim cu puțin!”

„Gândirea noastră să fie mereu pozitivă, să nu ne mulțumim cu puțin, defensiv să lucrăm mai mult și să nu mai permitem adversarilor să ajungă atât de ușor la poarta noastră.

Am încredere în băieți, în continuare vom munci la antrenamente, mai mult decât până acum. Important e să nu ne mulțumim cu puțin”, a .

ADVERTISEMENT

„Îmi doream să-l folosesc pe Baeten în dreapta, defensiv ne-ar fi ajutat mai mult decât Sidibe, dar el s-a accidentat la încălzire, dar nu cred că din cauza asta am pierdut”, a mai spus antrenorul oltenilor.

„Toți am fost de vină, inclusiv eu, și apărarea. Veneam după două meciuri foarte bune, am intrat pe vârfuri, deși mister ne-a zis să nu intrăm relaxați.

Cum a intrat Voluntari cu noi, așa am intrat și noi cu Petrolul. Era 2-0 în minutul 7… Nu trebuie să avem aceste fluctuații la FCU Craiova”, a spus și Robert Popa, portarul oltenilor.