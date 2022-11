Nicolae Dică, prima reacție despre plecarea de la FCSB: „Antrenorul trebuie să plătească întotdeauna”

, înainte de antrenament, iar Andrei Prepeliță este favorit să o preia pe vicecampioana României.

Nicolae Dică își recunoaște vina după înfrângerea cu U Cluj: „Întotdeauna antrenorul este de vină”

Nicolae Dică a luat decizia , iar antrenorul a vorbit despre plecare la conferința de presă: „OK, eu sunt de vină. Dacă eu sunt de vină, vom vedea ce se va întâmpla”.

Dică a ajuns cu FCSB pe locul 7, cu 20 de puncte, la egalitate cu FC Argeș, iar Dică se consideră principalul vinovat: „Întotdeauna antrenorul este de vină. Nimeni altcineva, doar antrenorul.

Când lucrurile nu merg sau apare o înfrângere, antrenorul este de vină. Când se câștigă, e datorită valorii jucătorului”, și-a dezvăluit gândurile antrenorul.

Nicolae Dică: „Atunci când lucrurile nu merg, totul e negru”

Dică a părut destul de abătut la conferința de presă. A urmat o declarație prin care parcă își anunța viitoarea plecare de la FCSB.

„Antrenorul trebuie să plătească întotdeauna. Atunci când lucrurile nu merg, totul e negru”, a fost concluzia tristă a fostului jucător al FCSB.

În 23 de meciuri la FCSB, Nicolae Dică a reușit doar nouă victorii și mai are șapte înfrângeri și șapte rezultate de egalitate.

Andrei Prepeliță, favorit să o preia pe FCSB

Din informațiile FANATIK, Andrei Prepeliță este principalul favorit să o preia pe FCSB. Fostul mijlocaș al echipei lui Gigi Becal e liber de contract după despărțirea de FC Argeș, unde a fost înlocuit cu Marius Croitoru.

Primarul Piteștiului l-a desfințat pe Andrei Prepeliță după plecarea de la FC Argeș: „Văd că nu vă comunică absolut nimic despre actele de indisciplină grave întâmplate în ultimele trei săptămâni la echipă sub mandatul dânsului. A făcut vreun referat? A luat vreo decizie? Ok! A salvat echipa și a dus-o apoi în play off, dar se dorește trecerea la un alt nivel.

Am înțeles că i s-a dat mână liberă la echipă și au adus ce jucători au decis ei, jucători pentru care s-au făcut mari sacrificii. Și ce vedem? Unii dintre ei nici măcar nu mai prind lotul”.