Nicolae Dică, primele critici la adresa jucătorilor după CS Mioveni – FCSB 1-1: ”Avem ocazii mari și nu marcăm”

Vicecampioana României și-a creat câteva ocazii mari de a marca, însă a egalat târziu, iar în prelungirile partidei .

Jucătorii, criticați de Nicolae Dică după meciul CS Mioveni – FCSB 1-1

Imediat după meciul CS Mioveni – FCSB 1-1, Nicolae Dică și-a criticat jucătorii pentru faptul că nu au reușit să se capaciteze la acest joc și nu au fost concentrați în fața porții adverse la ocaziile create.

ADVERTISEMENT

”Ne așteptam să avem un joc greu, așa a și fost. Știam că Mioveni se apară aglomerat și joacă contraatac, dar nu am reușit să punem presiune, să luăm jocul 1 la 1 și să creștem viteza. Ne-am creat 6-7 ocazii , dar nu am marcat de cât un gol.

Am luat un gol cum numai noi putem lua. Ovidiu Popescu, săracul, , apoi șutul este deviat decisiv de Șut. În repriza a doua am pus presiune pe ei după ce am schimbat sistemul. Le-am cerut jucătorilor să aducem mai mult mingea la margine și să venim cu centrări că așa am și marcat, dar nu au făcut asta.

ADVERTISEMENT

Pe final Mioveni a avut 2 ocazii mari și puteam pierde. Avem ocazii mari și nu marcăm. Îmi doresc o circulație mai rapidă a balonului și să ne mișcăm mai mult pe teren”, a declarat Dică.

Dică, supărat pe Dawa

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” este nemulțumit de numeroasele accidentări suferite de jucătorii săi și l-a certat pe fundașul Joyskim Dawa pentru intrările agresive care îi aduc numeroase cartonașe galbene.

ADVERTISEMENT

”M-am gândit să-l bag pe Tamm atacant, dar apoi am zis să jucăm 3-5-2 cu Miculescu vârf. Sperăm să vină victoria la meciul împotriva Chindiei, de fapt trebuie să vină pentru că titlul se câștigă cu echipele mici.

Vreau să joc din 3 în 3 zile, dar la fiecare meci se accidentează unul, doi jucători. Și la Tavi m-am gândit dacă să-l folosesc de la început, dar am riscat pentru că este tânăr. Mă bucur pentru Musi că a intrat foarte bine. Ne putem bate pe două fronturi, dar sper să mai aducem jucători.

ADVERTISEMENT

Am avut discuții cu Dawa și o să am în continuare, e un jucător agresiv, care atacă decisiv. Nu mai are 19 ani, ar trebui să știe deja, e greu să se schimbe acum, dar vom încerca să-l schimbăm, să nu mai facă atâtea atacuri agresive”, a încheiat Dică.