Nicolae Dică, pus în dificultate: „Te-a lucrat Pintilii când erai la FCSB?” / „Nu dau în oameni, am alt drum în viață!”

Actualul antrenor al lui CS Mioveni a spus că el nu vrea să dea în nimeni și că își vede de drumul său, povestind că a fost supărat după declarațiile lui Gigi Becali, la finalul meciului dintre FCSB și U Cluj, scor 1-2, motiv pentru care a ales să plece de la echipă.

Nicolae Dică, pus în dificultate de Basarab Panduru

Nicolae Dică a vorbit despre motivul pentru , explicând că a fost deranjat de felul în care s-a exprimat Gigi Becali după meciul cu Universitatea Cluj, spunând că el nu ar accepta să fie jignit și să rămână în același loc:

ADVERTISEMENT

„Dacă eram jignit, plecam. După meciul cu U Cluj, când s-a vorbit puțin mai urât despre mine, am plecat a doua zi. Crezi că plecam după ce câștigasem meciuri? Eu am luat de pe locul 14 echipa.

Nu mai contează. Se înșeală Pintilii, echipa era pe locul 14 când am venit eu, nu când a luat-o el. Să ținem cont că mai aveam și două meciuri mai puțin, că dacă am fi câștigat cele două meciuri, am fi fost pe locul 4-5”.

ADVERTISEMENT

„Au fost mai multe lucruri în mandatul meu acolo, s-a spus că eu eram de vină, că altfel nu plecam după o înfrângere venită după șapte meciuri câștigate. Important e că am reușit să calific echipa în Europa.

Nu mai are rost să revin pe ce am vorbit acum trei luni. Nu mai vreau să discut. Declarațiile sunt de-acum, nu mai e treaba mea ce fac ei acolo, eu am vorbit când am fost acolo”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

ADVERTISEMENT

„Nu am lucrat niciodată antrenorii!”

, însă a fost deranjat că se insistă mult prea mult pe subiectul plecării sale de la FCSB, motiv pentru care Basarab Panduru a intervenit și i-a pus o întrebare directă: „Da, m-a deranjat ce s-a declarat după meciul cu U Cluj. Dar acum ce facem, suntem la procesul etapei?

„Nu ești la procesul etapei, ești colegul nostru, dar spune-mi drept dacă te-a lucrat Pintilii? Te-a supărat că vorbea cu Gigi Becali când tu erai antrenorul principal?”, a spus Basarab Panduru.

ADVERTISEMENT

„Oricine s-ar supăra dacă cineva din staff-ul tău s-ar duce să vorbească cu cineva despre tine. Eu nu am lucrat niciodată antrenorii, eu nu știu cum se face asta. Nu-mi place să dau în oameni, am alte lucruri de făcut, am alt drum în viață”, a replicat Nicolae Dică.

ADVERTISEMENT