Nicolae Dică schimbă sistemul la FCSB după ordinul lui Gigi Becali: ”Tavi Popescu nu poate să joace cu spatele la poartă”

Finanțatorul ”roș-albaștrilor” a dat vina pe antrenor după înfrângerea din partida cu Farul și .

Gigi Becali a dat ordinul, Nicolae Dică schimbă sistemul la FCSB

”Nu mă bag, dar aici o să mă impun și o să-i cer să schimbăm sistemul de joc. Nu merge cu 4-2-3-1. S-a terminat cu 4-2-3-1, vom juca 4-3-3. Se va regla treaba asta, la ordinul meu. Adică vom juca 4-3-3, să joace ce pot ei să joace”, a fost declarația tranșantă a lui Gigi Becali după eșecul cu Farul.

Iar antrenorul Nicolae Dică este pregătit să îndeplinească ordinul lui Gigi Becali și să schimbe sistemul de joc, motivând faptul că și-a dat seama că nu poate juca în poziția de număr 10.

”Cu jucătorii de la mijlocul terenului în sus, au fost nişte discuţii. Eu i-am întrebat. Unde te simţi bine, unde te vezi. Eu m-am dus atunci cu Tavi decar. Dar din ce am vorbit cu Tavi, nu poate juca cu spatele la poartă. Acum, făcând un alt sistem, voi încerca să-i integrez pe toți, să dea toți randamentul cel mai bun.

Nu cred că a fost o eroare că l-am încercat pe Tavi în spatele atacantului, ne-am calificat în Conference League totuși, dar da, n-a avut randamentul ofensiv pe care l-am așteptat, deși defensiv a jucat bine. Vreau să-l văd și în noua poziție cum va fi”, a spus Dică, la .

Dică, discuție clară cu Becali la revenirea la FCSB

Tehnicianul a dezvăluit că la revenirea sa a avut o discuție cu Gigi Becali în care i-a explicat că vrea să schimbe sistemul de joc pentru ca echipa să aibă un randament mai bun și a menționat faptul că patronul nu s-a băgat niciodată peste el.

”S-a discutat mult și despre sistemul nostru. Eu am avut o discuție cu patronul și i-am zis înainte de meciul cu Hermannstadt că vreau să schimb sistemul. Cu Farul am jucat 4-3-3, atât defensiv, cât și ofensiv. Nu ştiu câtă lume a văzut asta.

Eu i-am explicat şi patronului. Sistemul se poate schimba. Da, a fost ideea mea. Am avut o discuţie cu patronul. Vreau să schimb sistemul, vreau să schimb aranjarea. Asta a fost discuţia cu el. Nu e vorba de idee. Eu vorbesc cu staff-ul. În funcţie de lotul pe care îl am. Dacă nu am jucători, nu joc.

Eu sper să găsesc un sistem în care toţi să joace bine. Nu s-a băgat niciodată peste mine. Eu înainte să semnez contractul am avut o discuție cu el. Mi-a spus că ăștia sunt jucătorii pe care trebuie să-i bag în față, pentru că el vrea să ia bani pe ei. Și asta am făcut”, a încheiat Dică.