Nicolae Dică se compară cu Jurgen Klopp înainte de FCSB – Anderlecht. ”Nu simt nicio presiune, am susținerea patronului”. Video

FCSB primește, joi, vizita celor de la Anderlecht. Meciul contează pentru etapa a doua din faza grupelor Conference League și se va disputa pe Arena Națională, cu casa închisă.

Nicolae Dică: ”Lucrurile excepționale li se întâmplă oamenilor care nu renunță”

Antrenorul vicecampioanei FCSB a avut un discurs cu tentă auto motivațională la conferința de presă de dinaintea meciului cu Anderlecht Bruxelles din grupa B a Conference League.

Tehnicianul roș-albaștrilor este convins că echipa lui poate învinge ocupanta locului 3 din precedentul campionat al Belgiei. Întrebat dacă simte că , Dică s-a comparat cu Jurgen Klopp de la FC Liverpool.

”Nu am nicio presiune, am susținerea patronului, am încredere în mine, în băieți, vom ajunge acolo unde ne este locul. După fiecare joc discut cu patronul.

La noi mereu se vorbește de dat afară antrenorii. Liverpool ce să facă acum? Să-l dea afară pe Jurgen Klopp? Pentru că și ei au început mai prost campionatul.

Atâta timp cât am susținerea patronului și când văd că jucătorii aplică ceea ce lucrăm la antrenamente, am încredere în ceea ce fac. Lucrurile excepționale li se întâmplă oamenilor care nu renunță. Am trăit asta și ca jucător”, a spus Dică la conferința de presă.

Meciurile din Europa o avantajează pe FCSB, spune Dică

Antrenorul vicecampioanei a mai spus că rezultatele echipei din campionat se datorează faptului că jucătorii lui nu se pot exprima la adevăratul potențial din cauză că adversarii se baricadează în apărare.

La meciul cu Anderlecht, Nicolae Dică știe că echipa lui va avea spații și că va obține un rezultat pe măsura așteptărilor lui, ale fanilor și ale patronului Gigi Becali.

”Nu există lipsă de motivație la noi. Și în campionat și în Europa încercăm să câștigăm toate meciurile. După ce am revăzut meciul cu Voluntari am realizat că nu am făcut un meci rău. Dacă vedem doar rezultatul final, pare că băieții noștri nu au fost concentrați, dar nu e așa.

Trebuia să câștigăm acel joc prin ceea ce am arătat pe teren. În Europa e o motivație în plus, și adversarul joacă mai ofensiv decât cele din campionat, ne oferă mai multe spații și acest lucru este un avantaj.

Avem jucători de la mijlocul terenului în sus care au calitate și probabil în unele meciuri exagerează, dar nu cred că se gândesc doar la ei, eu le-am spus că pentru mine e important grupul. Orice echipă are nevoie de cât mai mulți lideri”, a punctat Dică.

Când anticipează Nicolae Dică revenirea pe teren a lui Billel Omrani

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre ultima achiziție a patronului Gigi Becali. , al cărui transfer a fost dezvăluit în exclusivitate de FANATIK, s-a alăturat lotului și va fi apt de joc într-o săptămână, susține Dică.

”Nu am mai discutat de nici un alt transfer. Omrani a câștigat cinci trofee cu CFR Cluj, e un jucător de valoare, e un câștig pentru noi. Nu are 7, 8 kilograme în plus, doar vreo 3. mi-a promis că într-o săptămână le dă jos.

Este bine când e concurență pe posturi, e un lucru pozitiv și pentru antrenor și pentru echipă. E mai dificil pentru mine să aleg primul 11, dar e bine”, a spus Dică.

Tehnicianul care a dus-o pe FCSB din nou în grupele unei competiții continentale după cinci ani se bucură, deocamdată, și de susținerea fanilor. Aceștia vor umple iar Arena Națională la meciul cu Anderlecht.

”Mă bucur că suporterii vin la meciuri, ne încurajează, păcat că în campionat nu putem să le oferim mai multe bucurii, să luăm punctele, dar e bine că ei sunt alături de noi.

Ne propunem să câștigăm toate meciurile. Am văzut meciul echipei din Danemarca (Silkeborg – n.r.), West Ham cred că va câștiga grupa, iar celelalte trei ne batem pentru locul 2”, a încheiat Nicolae Dică.