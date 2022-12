Nicolae Dică se întoarce acasă! E aproape să antreneze din nou în SuperLiga

, iar antrenorul e aproape să revină acasă, în Argeș.

Nicolae Dică, negocieri avansate cu CS Mioveni

Conform , Nicolae Dică este foarte aproape să semneze cu CS Mioveni, ultima clasată în SuperLiga și va avea misiunea dificilă să salveze echipa de la retrogradare.

Se pare că șefii clubului din Mioveni i-au acceptat deja toate condițiile și înțelegerea va fi parafată în zilele următoare.

Argeșenii au încheiat prima parte a sezonului cu Marius Stoica pe bancă și se află la 12 puncte distanță de primul loc care asigură rămânerea în prima ligă, ocupat de Chindia Târgoviște (21 de puncte).

Nicolae Dică revine acasă, la Argeș

Nicolae Dică este unul dintre cei mai iubiți jucători de către argeșeni, fiind crescut la FC Argeș. De altfel, și-a început cariera de antrenor la SCM Pitești, după ce a plecat de la FCSB cu Mirel Rădoi în 2015.

A reușit o promovare și i-a pregătit pe piteșteni în perioada ianuarie 2016-iunie 2017. Apoi s-a întors la FCSB ca antrenor principal, însă a revenit la FC Argeș în vara lui 2019 după doi ani.

După doar trei luni, Nicolae Dică avea să își dea demisia și să accepte să fie antrenorul secund al lui Mirel Rădoi la naționala României. Acum, fostul jucător al „alb-violeților” are șansa să dea din nou o mână de ajutor fotbalului piteștean.

Când ar putea debuta Nicolae Dică pe banca lui CS Mioveni

CS Mioveni va face pregătirea de iarnă în România, iar Nicolae Dică ar putea debuta ca antrenor al lui CS Mioveni pe data de 21 ianuarie, în fața celor de la Petrolul Ploiești, pe teren propriu.

Primarul Ion Georgescu este cel care a negociat direct cu Nicolae Dică, iar antrenorul ar putea fi prezentat oficial după Anul Nou.

Nicolae Dică nu are de gând să se mai întoarcă la FCSB: „Nu mai are rost să mă întorc și a treia oară”

Deși revine a treia oară în Argeș, : „Nu mă mai întorc. Am fost de două ori și nu mai are rost să mă întorc și a treia oară. Mi-e de ajuns, am fost de două ori. Am spus ce gândesc acum. Și familia s-a consumat enorm în ultima perioadă, eu la fel, deci cred că e mai bine așa.

Mă bucur că am fost acolo și am reușit să fac și niște lucruri bune. Am avut ambiția să ne calificăm, vedeam cum ne elimină echipe din Kazahstan, Azerbaidjan, mă bucur că am reușit și că am fost criticat în grupe, nu în preliminarii”, declara antrenorul la Digi Sport după plecarea de la FCSB.