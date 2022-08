Nicolae Dică, vedetă în episodul 5 din SuperLiga Show. Cine l-a convins cu adevărat să revină la FCSB: „Dacă nu semnezi, să nu mai vii acasă”. Video

Nicolae Dică are viață grea la FCSB. Antrenorul are ca obiectiv câștigarea titlului și calificarea în grupele UEFA Europa Conference League. Al doilea său mandat pe banca roș-albaștrilor a început însă cu suișuri și coborâșuri. În SuperLiga, echipa e pe locul 12, cu șase puncte, și

Nicolae Dică, declarații tari în episodul 5 din SuperLiga Show: „Am lăsat niște lucruri neterminate”

Antrenorul Dică este însă plin de optimism și vrea să scrie istorie cu roș-albaștrii așa cum a făcut-o și ca jucător. Dublu campion al României cu FCSB, „Nick” și-a amintit cum a început fotbalul de performanță, dar și de meciul din grupele Champions League, câștigat cu scorul de 4-1 în fața lui Dinamo Kiev, când comentatorul Costi Mocanu l-a făcut celebru cu expresia „Du-te, Dică!”.

„Au trecut 16 ani. Lumea mă tot strigă așa pe stradă. Sau copiii. Mă miră să văd copii de 7-8 ani, 10 ani, care știu acest slogan.

Atunci când am început fotbalul, la 10 ani, nu mă gândeam eu la bani sau la altceva. De plăcere am făcut treaba asta. Pe timpul meu se juca pe maidan sau în spatele blocului pentru că aveam trei mașini toate.

Câte geamuri nu am spart, câte ștergătoare la mașini n-am rupt. Aveam o problemă cu asta, dar mă înțelegeau părinții pentru că știau că este pasiunea mea. Jucam la două goluri… Bine, acum tot noi, ăștia mai în vârstă mergem și jucăm tot așa, două goluri sau zece minute. Așa se juca și atunci, numai că nu aveam porți ca acum. Făceam din niște bolovani, ne descurcam noi cumva”, a declarat Nicolae Dică, la SuperLiga Show.

“Chiar băiatul meu m-a certat. Mi-a zis să nu mai refuz de data asta”

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani a dezvăluit că băiatul său l-a determinat să accepte propunerea lui Gigi Becali. După 0-2 cu Rapid, Toni Petrea și-a dat demisia, iar , aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, o bancă pe care a mai luat loc în perioada 9 iunie 2017 – 23 decembrie 2018.

„A fost o dorință a mea. Am lăsat niște lucruri neterminate. Am fost aproape să câștigăm campionatul, nu am reușit, când am plecat am lăsat echipa pe 2 în decembrie, cu șanse de a câștiga campionatul și am zis că e momentul să revin să încerc să câștig campionatul.

Chiar băiatul meu m-a certat. Mi-a zis să nu mai refuz de data asta. Chiar mi-a spus când mă îndreptam spre București, ‘Dacă nu semnezi, să nu mai vii acasă’, în glumă, așa. Bineînțeles că am discutat cu familia. Ei sunt cei mai importanți pentru mine. Au fost mereu alături de mine. Și când mi-a fost bine și când mi-a fost greu. Am discutat cu ei, dar decizia importantă eu o iau”, a adăugat „Nick”.

Deși e departe de primul loc, FCSB conducere autoritar clasamentul suporterilor. În primele cinci etape din SuperLiga, roș-albaștrii au avut cei mai mulți suporteri pe stadion la meciurile de pe teren propriu, cu o medie de 15.171.

„Că suporterii sunt aproape de echipă mă bucură foarte mult. Mi-aș dori să fie în continuare lângă echipă, pentru că echipa are nevoie de ei și nu doar noi. Orice echipă de fotbal are nevoie de aportul suporterilor în momentele dificile.

Am fost și în postura de jucător, acum în postura de antrenor. E ceva extraordinar. Îți dă o încredere enormă. Cum s-a întâmplat la noi duminică seara (n.r. FCSB – Chindia 3-2). Să fim conduși cu 0-2 la pauză, să te duci spre vestiar și nimeni să nu te huiduie sau să te înjure, să intri a doua repriză și lumea să te aplaude și să cânte. Și s-a văzut pe teren cum băieții au avut altă atitudine și am întors rezultatul și le-am mulțumit suporterilor după joc. Duminică au fost 11.000, dar i-am simțit ca pe 40-50.000, când era stadionul plin. Și d-asta am zis să le mulțumesc oamenilor, pentru că au venit și la o oră târzie.

Eu am trecut prin momente dificile, când am fost criticat, din păcate pentru mine. Dar am trecut peste asta. Trebuie să ai un caracter puternic, îmi doream să vină meciul următor să demonstrez că ei se înșeală și că trebuie să mă aplaude. Și, la un moment dat, pentru că marcam meci de meci au trebuit să mă aplaude”, a transmis Dică.

„Nick” a dezvăluit și cum au decurs negocierile cu Gigi Becali și cum se desfășoară în prezent relația patron – antrenor. Când l-a numit în funcție, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că Dică are mână liberă până la finalul turului sezonului regulat.

„În discuția pe care am avut-o, patronul echipei mi-a garantat anumite lucruri și eu sper să se țină de promisiune. Până acum totul e ok. Sper să avem rezultate. Dacă sunt rezultate, toate lucrurile sunt bune.

Sper să nu fiu criticat. Îmi doresc acest lucru. Sper ca echipa să joace bine, suporterii să nu fie criticați, nici eu. Nimănui nu-i pică bine, nici familiei mele dacă sunt criticat. Am văzut că în ultima perioadă mie nu mi s-a mai pus această întrebare. Nu au mai avut de ce să o pună. S-a văzut că le-am făcut eu și cum s-au făcut schimbările”, a mărturisit tehnicianul în vârstă de 42 de ani.

Cine este „noul Dică” de la FCSB: „Are o viteză în plus față de mine”

Odată cu revenirea lui Nicolae Dică, la FCSB au început și transferurile. Cel mai scump a fost cel al lui David Miculescu, de la UTA Arad, în schimbul căruia Becali a plătit 1,7 milioane de euro.

„David Miculescu e genul meu. Are o viteză în plus față de mine, dar în careu are execuții, anticipează foarte bine.

Când eram tânăr eram fan Rivaldo. Îmi plăcea foarte mult. Aveam camera plină cu el. Cum apărea ceva într-un ziar cu el, luam și lipeam pe perete. Aveam camera plină de ziare cu Rivaldo și îl urmăream mereu. Era și crăcănat ca mine.

Îmi aduc aminte, când a venit la Constanța, i-am rugat pe cei de la Constanța, am făcut o poză, le-am trimis-o să îmi dea și mie un autograf pe acea poză și mai am și un tricou când am făcut schimb cu el. Juca în Grecia, la AEK Atena, am făcut un amical cu AEK Atena și el juca acolo. Mi-a părut rău că n-am jucat cu Barcelona. Să jucăm noi cu Barcelona și el să fie la Barcelona”, a conchis Nicolae Dică.