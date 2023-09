Nicolae Grigore, amintiri cu Adrian Mutu de la U21: “Alea au fost cele mai dificile meciuri!”

Robert Niță și Lucian Ionescu l-au avut ca invitat special pe Nicolae Grigore, la cea mai recentă ediție de SUFLET DE RAPIDIST. Cei trei au povestit despre cele mai importante lucruri pe care le-au făcut la formația din Giulești. În cadrul emisiunii, Nicolae Grigore a amintit și de un moment de când era cu Adrian Mutu la U21.

Nicolae Grigore, amintiri cu Adrian Mutu de la U21

La SUFLET DE RAPIDIST, Nicolae Grigore a povestit un moment din perioada în care făcea parte din staff-ul lui Adrian Mutu de la U21. Invitatul special al lui Robert Niță a vorbit despre cele mai dificile meciuri pe care echipa națională de tineret le-a avut în perioada aceea. Grigore a adus vorba în discuție de selecționerul Danemarcei, Albert Capellas.

ADVERTISEMENT

“Când eram la U21 cu Adrian Mutu. Noi am mers împreună la Campionatul European când ne-am calificat. Am avut meciuri dificile cu Danemarca și cu Ucraina. Generația ucrainenilor de acum, a fost pregătită încă de pe vremea aceea.

Danezii îl aveau ca antrenor pe fostul șef al academiei de la Barcelona, La Masia, Albert Capellas. Ei nu aveau un stil asemănător nordicilor, că noi cu asta eram obișnuiți când jucam cu ei. Pasau foarte mult de te înnebuneau.”, a povestit Nicolae Grigore.

ADVERTISEMENT

Nicolae Grigore, despre filosofia de antrenor

După ce l-a întâlnit pe Capellas, . La SUFLET DE RAPIDIST, fostul jucător al giuleștenilor a explicat că în filosofia sa de antrenor a preluat câteva proceduri de la fostul șef al academiei Barcelonei, La Masia.

“Acolo ai timp să analizezi meciurile și să le pregătești. Și am luat informații de structura antrenorului, de la ideile lui. Pentru că el la nivel de juniorat era cel mai sus, La Masia fiind cea mai importantă. El are emisiuni pe YouTube în care vorbește despre filosofia lui, lucruri foarte interesante. Eu am făcut asta când eram secund.

ADVERTISEMENT

Capellas vorbea despre lucruri pe care eu le vedeam apoi expuse, pentru că le regăseam la el. Am încercat și eu să le asimilez și eu. Că tot vorbeam de filosofia de antrenor și cine poate să te influențeze. De asta spun că sunt lucruri care te pot influența chiar dacă nu ți le prezintă un antrenor fizic.”, a spus fostul jucător de la Rapid.

Startul în antrenorat al lui Nicolae Grigore: “Îl băteam la cap cu telefoanele pe Lucescu”

La SUFLET DE RAPIDIST, Nicolae Grigore a mărturisit că Răzvan Lucescu l-a ajutat să facă primii pași în antrenorat. Înainte să își înceapă cariera, , ca să vadă cum este și să învețe câteva lucruri. Invitatul special al lui Robert Niță a spus că a insistat foarte mult pentru oportunitatea pe care i-a dat-o Răzvan Lucescu.

“Am fost o săptămână în cantonament la PAOK înainte să mă apuc de antrenorat. Eu vorbeam și îl întrebam lucruri și mi-a zis să vin să văd. Zic ok, când să vin, unde să vin. Era greu, îl băteam la cap cu telefoane, nu să mai stau cu el la antrenamente, să îl întreb mereu. Când a venit în țară mi-a zis să vin cu el în cantonament. Am fost cu el în Olanda. Acolo am învățat multe lucruri

ADVERTISEMENT

Eram la masă seara și și-a chemat analistul video. I-a zis să îmi dea toată pregătirea fizică din cantonament. Băiatul respectiv s-a blocat, l-a întrebat dacă este sigur. Am stat cu băiatul respectiv, mi-a zis că mă roagă să nu apară pe YouTube. Ei filmează tot, orice antrenament se filmează. Sunt 5-6 ani. Aveau un sistem, aveau și dronă, dar și o cameră care filmează mereu. Sunt mulți care vor să își filmeze antrenamentul și vin cu trepiedul.

Și acum sunt zile în care deschid acel folder de șase ani, dar sunt lucruri pe care le regăsesc. Și acum mă uit la meciurile lui și regăsesc ce făcea el la antrenamente. Avea un respect incredibil de la jucători și nu avea un lot ușor, era un sârb din națională.

Peste tot reușește să se impună. Pasiunea lui duce la asta, inevitabil. Eu m-am mirat că am câștigat atât de puține trofee la el, adevărata valoare a muncii lui se regăsește în ce a făcut ulterior. De la orice antrenor încerci să înveți câte ceva. Categoric am fost influențat mult de el”, a mai spus Nicolae Grigore.