Nicolae Stanciu, un nou eurogol în China! Reușita care îl va bucura pe selecționerul Edi Iordănescu. Video

Nicolae Stanciu a revenit în forță la echipa națională a României, iar mijlocașul continuă forma bună în China la Wuhan Three Towns.

Nicolae Stanciu, încă o super-reușită pentru Wuhan

Deși , Nicolae Stanciu continuă forma excelentă la echipa de club și a marcat golul etapei în China.

Jucătorul român a deschis scorul în minutul 11 cu o reușită incredibilă în meciul cu Guangzhou City. Stanciu a prins un șut fenomenal de la aproximativ 15 minute, care s-a dus direct în vinclul porții.

Echipa lui Stanciu a intrat la cabine cu un avantaj de 2-1, iar internaționalul român a mai avut o ocazie uriașă. În minutul 27, Stanciu a ajuns în careu, iar șutul său a fost respins cu dificultate de portarul lui Guangzhou.

Cu o victorie în meciul cu Guangzhou, echipa lui Nicolae Stanciu revine pe primul loc în campionatul Chinei, cu un punct peste Shandong Luneng (56 de puncte, după 23 de etape).

Nicolae Stanciu a revenit la echipa națională a României și are 8 goluri și 8 pase decisive în acest sezon în China

Nicolae Stanciu este cel mai bun marcator al naționalei aflat încă în activitate, cu 11 goluri în 59 de meciuri, iar jucătorul a revenit sub „tricolor” în partidele cu Finlanda și Bosnia, după o pauză de șase meciuri.

„Vom face tot posibilul să ieșim de acolo și să ne calificăm la Campionatul European. Nu am dreptul să vorbesc despre ce s-a întâmplat în martie și iunie, nu am fost. Dar vorbesc despre aceste două meciuri, vreau să îi felicit pe băieți, am avut sub control meciurile, ar fi trebuit să câștigăm și cu Finlanda”, a declarat „decarul” după revenirea la națională.

Stanciu are un sezon excelent în China, unde a reușit 8 goluri și 8 assist-uri în 18 meciuri, iar jucătorul în vârstă de 29 de ani crede că poate fi noul lider al naționalei: „Am fost sau sunt pregătit mereu. Am un respect enorm pentru Vlad și el este liderul acestei echipe”.

Golgheterul „tricolorilor” „(n.r. România are maturitatea necesară să se califice la un turneu final?) Cred că da. Vin jucători noi, jucători tineri. Împreună trebuie să ajungem să formăm acel grup unit și să formăm acea maturitate, pentru că jucătorii tineri nu sunt suficienți maturi.

Și, mai ales acum, la acțiunile din anul acesta, au văzut și ei ceea ce înseamnă să fii la echipa mare. Cred eu că după meciurile astea din Liga Națiunilor și cele două amicale din luna noiembrie vom fi mai bine. La anul, cu siguranță, că ăsta e obiectivul, să ajungem la un turneu final, să facem ceea ce depinde de noi”.