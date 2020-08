Nicoleta Dragne, fosta ispită de la Insula Iubirii, criticată de fani după ce a născut: ”Unele femei au ceva probleme cu capul”

Fosta ispită din show-ul „Insula Iubirii”, Nicoleta Dragne, a devenit mamă pentru prima oară în urmă cu puțin timp, însă fericirea i-a fost umbrită de reacțiile pe care le-a primit din partea fanilor de pe rețelele de socializare. Frumoasa ispită a fost criticată pentru că a optat pentru o clinică privată.

Proaspăta mămică a reacționat imediat după ce mai multe femei i-au spus că se mândrește prea mult pentru că a născut într-un spital privat și nu unul de stat. Nicoleta Dragne a lămurit lucrurile și a declarat care este motivul pentru care a adus pe lume primul ei copil în domeniul privat.

Vedeta a precizat că a ales respectiva instituție medicală pentru că acolo a născut și sora sa, făcând referire și la bugetul alocatul aducerii pe lume a primului ei copil. În plus, decizia a fost luată și pentru siguranța ei și a bebelușului având în vedere contextul pandemiei de coronavirus.

Fosta ispită de la Insula Iubirii, Nicoleta Dragne, replică după ce a fost acuzată că a născut la privat

„Deci mi-a scris o proastă, deci nu-mi vine să cred, îmi scrie că «vai ce aroganțe aveți pe voi». Eu am născut aici pentru că aici a născut și sora mea și plus că am vrut să nasc cu același medic cu care a născut și ea.

E perioada cu COVID și este mai safe și ai și mai mult confort… Unele femei sunt pur și simplu retardate, au ceva probleme cu capul. Nu știu cum a interpretat retardata aia.

Zici că v-am spus că am născut la Monaco, la nu știu ce clinică unde nașterea e mii de euro. Condițiile sunt altele decât la stat, beneficiezi de mult mai multe chestii, dar nu este ceva exagerat în privința banilor”, a spus Nicoleta Dragne pe InstaStory, în timp ce își ținea bebelușul în brațe.

Frumoasa brunetă a devenit mamă prima oară în weekend când a adus pe lume un băiețel care cântărește 3,170 kilograme și măsoară 51 de centimetri. Fosta vedetă de la Antena 1 a optat pentru nașterea naturală pentru a simți durerile facerii.

Cu cine seamănă bebelușul fostei ispite de la Insula Iubirii

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Nicoleta Dragne le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că micuțul seamănă cu tatăl încă din prima zi, în ciuda faptului că se spune că băieții au mai multe trăsături de la figura maternă, decât de la cea paternă.

„Să știți că nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Că de, așa se întâmplă. Noi ne rupem spatele și ei seamănă cu tații”, a mai povestit vedeta pe rețeaua de socializare care nu a dezvăluit care este numele bebelușului. Cert este că, acesta va avea un prenume care începe cu litera „V”.

