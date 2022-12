Nicoleta Luciu a făcut pace cu tatăl său! Decizie de ultimă oră, luată chiar înainte de Crăciun

Fosta co-prezentatoare de la Vocea României a făcut pace cu cu care a avut întotdeauna o relație tensionată! Decizie de ultimă oră, luată chiar înainte de Crăciun. Ion Luciu a spus ce urmează să facă în curând.

Nicoleta Luciu și-a iertat tatăl după foarte mulți ani. Declarația făcută de părintele vedetei

Nicoleta Luciu a vorbit de foarte multe ori despre tatăl său, care este o persoană ce are probleme cu consumul de alcool. Acesta este și motivul pentru care cei trei copii s-au înstrăinat și soția a ales să plece la Miercurea Ciuc.

După foarte multă vreme în care vedeta și bărbatul nu și-au vorbit, iată că aceste sărbători de iarnă îi găsesc împreună în casa în care locuiește frumoasa brunetă de când s-a căsătorit și a părăsit definitiv Capitala.

Sunt bine, sănătos și bucuros, în același timp. De Sărbători, o să mă duc la Nicoleta la Miercurea – Ciuc, să fim cu toții acolo. Nepoțeilor le-am pregătit deja jucăriile de la Moș Crăciun. O să fie frumos”, a spus tatăl Nicoletei Luciu pentru .

Ion Luciu este ajutat financiar de fiicele sale, Nicoleta și Iuliana, care îi plătesc întreținerea și facturile. Bărbatul mai are și un fiu care locuiește de foarte multă vreme în Germania și cu care păstrează legătura.

Nicoleta Luciu, adevărul despre relația cu tatăl său

Nicoleta Luciu a început să lucreze de la vârsta de 15 ani pentru că nu dorea să-și vadă tatăl cum bea. susține că bărbatul este un om minunat atunci când nu consumă deloc alcool, de aceea îl și ajută.

„Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăţ.

El locuieşte în apartamentul familiei, unde am stat eu cu fraţii mei şi cu mama mea. Când e treaz, el e un om de nota 10.

Îi plătim întreţinerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem şi pachete, dar nu-i dăm bani”, spunea Nicoleta Luciu, în urmă cu câțiva ani.