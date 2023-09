Nicoleta Nucă a dezvăluit de la ce pornesc certurile cu iubitul ei: “A răbufnit foarte urât”

Nicoleta Nucă a dezvăluit din ce motiv încep certurile cu iubitul ei, cu care are o relație de ani buni. Cântăreața este o persoană calmă, dar are momente când nu se poate abține.

De la ce pornesc certurile dintre Nicoleta Nucă și iubitul ei. Cântăreața a dezvăluit motivul

Cântăreața se bucură de , iar piesele ei sunt mereu apreciate de fani. Totodată, lucrurile merg bine pentru ea și din punct de vedere personal.

Nicoleta Nucă are o relație de șase ani cu Alex Ursache, de ceva timp. Cei doi se înțeles foarte bine, dar cântăreața recunoaște că mai există și tensiuni între ei.

În general, certurile nu pornesc de la lucruri grave, ci de la motive banale. De exemplu, artista are momente când îl roagă pe iubitul ei să o ajute cu diverse lucruri, însă îl așteaptă destul de mult până când apare.

La un moment dat, Nicoleta Nucă s-a enervat foarte tare pe el, deși este o fire calmă. Atunci când situația este una mai serioasă, vedeta recunoaște că ține supărarea, pentru ca partenerul ei să știe cât de mult a afectat-o un anumit lucru.

“Intru în conflict cu iubitul meu, de obicei, din motive banale. Deși sunt crescuți de mame diferite, parcă toți am fi făcuți de aceeași mamă.

De cele mai multe ori mă enervez atunci când îl rog să mă ajute cu ceva și el spune: ‘Da, da, vin imediat‘, iar imediatul acela se face o oră, timp în care eu stau și aștept.

O dată m-am supărat chiar foarte tare, am răbufnit foarte urât, eu care nu sunt o fire foarte temperamentală și nici explozivă, sunt destul de calmă. Nu sunt genul să aștept să mă cumpere cu cadouri.

Legat de cât ține supărarea, depinde de situație. În situațiile mai serioase țin supărarea, să simtă că sunt supărată”, a declarat cântăreața pentru .

Nicoleta Nucă recunoaște că cedează greu

De asemenea, fiind o fire ambițioasă, vedeta a recunoscut că cedează foarte rar într-o relație, în special atunci când știe că a greșit. Dacă își recunoaște greșelile, atunci este vorba despre ceva cu adevărat grav.

“Fac parte din categoria femeilor care nu prea renunță, mai ales atunci când consider că am dreptate. Și, pentru că noi femeile avem mereu dreptate, chiar dacă are și el puțină dreptate, tot mai multă dreptate am eu”, a mai spus ea.