Nicoleta Voica, dată de gol de soț, în direct. Artista vrea să rămână blocată în lift cu Tudor Chirilă: „Arată extraordinar”

Nicoleta Voica și soțul ei, Alin Bagiu, au fost invitați în emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, iar secretul cântăreței de muzică populară a fost deconspirat de partenerul său de viață. După spusele acestuia, solista și-ar dori să rămână blocată în lift cu Tudor Chirilă.

Secretul Nicoletei Voica, dezvăluit, în direct, de soțul ei. Ce a spus solista despre posibilitatea de a rămâne blocați în lift împreună

Nicoleta Voica și soțul său, Alin Bagiu, au acceptat să participe la rubrica „Ce ai face dacă” din emisiunea Vorbește lumea. Provocării i-au mai răspuns de-a lungul timpului și

Momentul cântăreței și al partenerului său a urmat exact după ce în platoul show-ului a fost Tudor Chirilă. Astfel că, atunci când Alin Bagiu a extras pentru soția sa bilețelul pe care era scrisă întrebarea „Ce ai face dacă ai rămâne blocată în lift cu cineva”, bărbatul a dezvăluit că acea persoană ar fi chiar antrenorul de la Vocea României.

„Ce ai face dacă ai rămâne blocată în lift cu o persoană la alegere? Haideți că vă spun eu, cu Tudor Chirilă”, dezvăluit soțul Nicoletei Voica.

Interpreta de muzică populară nu a negat afirmația, din contră, a spus că îl admiră pe Tudor Chirilă și că acesta arată foarte bine.

„Îl admir foarte tare, arată extraordinar. Am auzit nu de mult câți ani are, dar nu-mi vine să cred. Cred că e doar o cifră trecută în buletin. El arată de 38 de ani, cam așa, și am înțeles că al are 48. Nu știu, arată așa…”, a spus Nicoleta Voica.

Totuși, Alin Bagiu nu s-a supărat. Partenerul de viață al Nicoletei Voica a susținut că dacă s-ar întâmplă să o surprindă cu Tudor Chirilă în lift, nu i-ar deranja.

„Și pentru că întrebarea care urmează este consecința răspunsului. Ce ai face dacă ai prinde-o pe soție cu Tudor Chirilă în lift? Aș chema următorul lift”, a afirmat soțul Nicoletei Voica, spre amuzamentul celor prezenți în platou.

Nicoleta Voica s-a mutat în casă nouă

De curând, Nicoleta Voica și soțul său s-au mutat în casă nouă, pe care au aranjat-o după modelul american. Solista a trăit timp de 11 ani în Statele Unite și a adoptat multe obiceiuri din acest loc.

„Mi-am făcut în cămară un loc unde să gătesc, pentru că bucătăria fiind un spațiu deschis Mi-am făcut o cămară ca o bucătărie.

Avem și o bucătărie exterioară și mi-am făcut și în camera tehnică, ca un fel de spălătorie. Am stat în America mai mulți ani și mi-am luat și cetățenie, într-un fel, am împrumutat multe lucruri de acolo. Mi-au plăcut și le-am aplicat aici”, a povestit Nicoleta Voica.