Nicolo Napoli îl contrazice pe Adrian Mititelu după victoria cu FC Voluntari: „A fost decizia mea să plec de la FC U Craiova!”

Antrenorul oltenilor și-a felicitat jucătorii pentru victorie și i-a avertizat ca în barajul împotriva echipei de pe locul 3 din play-off să fie mult mai atenți și să nu mai facă greșeli personale, pentru că situația va fi cu totul diferită.

Nicolo Napoli îl contrazice pe Adrian Mititelu după victoria cu FC Voluntari

după victoria la baraj cu FC Voluntari și a spus că decizia i-a aparținut în totalitate de a pleca de la FC U Craiova, dorind să petreacă mai mult timp alături de familia sa.

„Fotbaliștii mei au fost buni, mă bucur că am câștigat la penalty-uri. E importantă victoria, acum avem un alt meci în față. Decizia a fost a mea să plec.

Așa am spus eu că vreau să plec acasă, la familia mea, la nepoții mei, nu știu ce va mai fi în viitor. Decizia de a pleca a fost a mea!”, a spus Nicolo Napoli.

Nicolo Napoli, bucuros după ce FC U Craiova a câștigat barajul cu FC Voluntari

Nicolo Napoli a fost bucuros după ce să câștige la penalty-uri barajul dramatic cu FC Voluntari, felicitându-și jucătorii pentru că au reușit în cele din urmă să se impună:

„Victoria nu a fost asigurată pentru că arbitrul nu a fluierat finalul meciului când trebuie. Am avut o primă repriză bună, din păcate a doua repriză nu am mai făcut așa de bine.

E normal că am picat așa, pentru că nu e ușor când ești pe teren și conduci cu 3-0 și adversarii revin. Important e că am câștigat în cele din urmă. Trebuie să fim mai atenți”.

„Am fost foarte proști în seara asta, ca să spun așa. Nu am învățat nimic din meciul trecut cu Voluntari. Nu am mai trăit așa ceva în viața mea, bine că am avut noroc la penalty-uri și că am câștigat.

Parcă nici bucuria de la final nu a mai fost o bucurie atât de mare. Pentru club ar însemna ceva extraordinar să ne calificăm pe un loc de Conference League, ținând cont că anul trecut ne-am luptat să nu retrogradăm”, a fost reacția lui Aurelian Chițu, care a dat o „dublă”.