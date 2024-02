Nicu Covaci e grav bolnav! Declarații exclusive de la liderul Phoenix: ”Mă lupt, este ceva la creier”

Nicu Covaci a făcut, în exclusivitate pentru FANATIK, un anunț cutremurător. Liderul trupei Phoenix, aflat acum în Spania, se luptă cu o boală cât se poate de dificilă pentru un om care, până de curând, era activ și, spune el, viața a devenit grea pentru el.

Nicu Covaci e grav bolnav

Nicu Covaci trece prin momente dificile. De ceva vreme încoace, viața lui s-a complicat teribil. Acum, ne-a dezvăluit el, abia se mai poate ține pe picioare, iar fiecare ieșire din casă este una cât se poate de dificilă. Liderul trupei Phoenix a fost la nenumărați medici, dar, până acum, nu a reușit să primească un diagnostic clar.

ADVERTISEMENT

”Nu mă doare nimic, dar sunt așa de amețit că nu pot spune. Sunt beat de cinci săptămâni, sunt beat tot timpul. Mă concentrez cu greu să îmi fac treaba, mă lupt. Nu sunt beat de la alcool, să fie clar, mă simt ca beat. Nu știu ce am, presupun că s-a întâmplat ceva la creier”, ne-a spus, în exclusivitate, Nicu Covaci.

Mai mult, dezvăluie pentru FANATIK, artistul legendar, medicii nu reușesc să dea de urma problemelor pe care le are. În schimb, timp de trei luni, este nevoit să ia pastile cu pumnul. Apoi, probabil, i se va pune și un diagnostic, să știe și el ce e de făcut în continuare.

ADVERTISEMENT

”Am fost la două spitale de aici din Spania, la două în Timișoara și unul în București. Fiecare medic îmi spune altceva, nu am încredere acum în nimeni. Unii spun că, în ultimă instanță, este ceva la creier. S-a întâmplat ceva acolo. Eu, dacă șed, e bine.

Dacă mă ridic în picioare amețesc de nu mai pot. Fac tratament, iau 20 de pastile dimineața, 3 pastile la prânz și încă 12 seara. Asta trebuie să fac timp de trei luni. O mare bucurie, ce să zic…”, ne-a mai spus .

ADVERTISEMENT

Muzicianul legendar nu mai poate cânta

Problema cea mai mare, recunoaște Nicu Covaci, este că, în perioada asta, nu poate face ceea ce iubește. Adică să cânte, să picteze, să se bucure de artă, așa cum face, zi de zi, de decenii. Iar asta îl doare cumplit. Și, în plus, chiar dacă va veni cineva să îi fie aproape, duce dorul prietenilor săi.

”Nu pot să fac nimic. Nu pun mâna pe chitară, nu pun mâna pe pensulă. Nu fac absolut nimic. Sper să vină unii. Vine un prieten pe la mine, sper. Dan Pandrea o să vină. Cei din gașca veche au treaba lor, nu au timp să vină aici”, a mai spus Nicu Covaci pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nicu Covaci s-a stabilit în Spania de peste 35 de ani

”Din 1977, când am scos formația din țară, închisă în boxele „Marshall”, am continuat să compun, să cânt și să mă lupt împotriva răului! După vreo 10 ani, deci în 1988, am descoperit frumusețile Spaniei și m-am stabilit aici, unde sunt și acum, deci pe deal, în pădure și cu Mediterana sub nas. Așadar, aici locuiesc de atâta timp și vin în țară doar să cânt și să întăresc șira spinării românilor”, povestea, a cum ceva vreme, Nicu Covaci.

Faptul că nu se întoarce, definitiv, în România pare să fie însă de înțeles. Ajuns la 75 de ani, deși este un simbol al muzicii, anul trecut, legendarul Nicu Covaci a avut surpriza neplăcută de a fi respins de Uniunea Compozitorilor. Mai mult, artistul nu are pensie din partea statului român.

„Vă informăm prin prezenta că Biroul Secţiei de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România s-a întrunit în şedinţă şi a analizat lucrarea scrisă pe care aţi susţinut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaţilor care nu au studii superioare de specialitate.

Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR”, se arăta la acea vreme, în comunicatul oficial. a stârnit, la acea vreme, reacții virulente din partea artiștilor din România.