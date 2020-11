Nicușor Bancu, despre schimbările dese de antrenor: “Nu sunt surprins! La Craiova așteptările sunt mari”

Jucătorul Universității Craiova a vorbit despre schimbările dese de antrenor de la echipă. Bancu nu s-a declarat uimit de acest lucru pentru că la echipa din Bănie așteptările sunt mari.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în Cupa României cu 5-0 în fața celor de la Progresul Spartac și s-a calificat în optimile competiției. Golurile oltenilor au fost înscrise de Mamut (dublă), Bic, Ofosu și Bălașa din penalty. Oltenii i-au adus un omagiu lui Maradona.

Nicușor Bancu s-a întors în lotul Universității Craiova. Fotbalistul este de părere că echipa sa a meritat pe deplin victoria: ”Îmi doream foarte mult să revin la antrenamente în primul rând. Am stat 16 zile. A fost pentru mine un chin.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”I-am dominat dintr-un cap în altul”

M-am pregătit acasă cât am putut, dar nu se compară cu antrenamentul pe teren. Mă bucur că am revenit astăzi. A fost un antrenament bun pentru mine chiar dacă, cu tot respectul, a fost o echipă de Liga a treia. I-am dominat dintr-un cap în altul și cred că victoria este meritată”.

Bancu a avut simptome ușoare de coronavirus. Jucătorul Craiovei a luat virusul de la iubita lui: ”Eu nu am avut nimic doar temperatură o zi sau două noaptea și în rest în timpul zilei eram sănătos ca și cum n-aș fi avut nimic. După aceea 14 zile am fost sănătos tun, doar că nu puteam să ies din casă. Am fost izolat tot timpul până am ieșit negativ. M-am gândit de unde am luat coronavirusul. Am avut timp să mă gândesc foarte bine, dar tot nu mi-am dat seama cum am putut să-l iau pentru că ieșisem negativ. După aceea a avut prietena mea niște simptome deși ea nu ieșise din casă și normal dacă am stat cu ea l-am luat și eu și asta a fost.

ADVERTISEMENT

Cel mai mult m-a durut că am pierdut meciurile atât ale echipei mele, cât și ale naționalei. Îmi doream foarte mult să fiu acolo știam că trebuie să ne luptăm pentru calificare. Îmi doream foarte mult să joc din nou pentru că făcusem niște jocuri foarte bune și voiam să demonstrez că sunt în formă, dar îmi aștept acum rândul, sper să încep să joc cât mai bine și să revin la forma la care am fost”.

”Este greu la Craiova ca antrenorul să aibă liniște”

Craiova le-a administrat o înfrângere dureroasă celor de la Progresul Spartac. Atacul oltenilor a funcționat extrem de bine în această seară: ”S-a deblocat și atacul în această seară. Ne doream foarte mult. Am și vorbit să încercăm să marcăm cât mai mult pentru că doar așa putem să ne descătușăm ca să vină golurile și în campionat. Mă bucur pentru Mamut că a reușit să spargă gheața pentru că avea nevoie ca și atacant. Ceilalți care au marcat iar este un bonus pentru ei pentru că fiecare jucător vrea să marcheze. Per total a fost un joc foarte bun al nostru”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Sperăm că venirea lui Mister poate va schimba ceva pentru că am apucat să am foarte puține antrenamente. Cu toate că îl cunosc foarte bine pentru că am mai lucrat înainte. Sunt convins că va schimba totul în bine și vom avea un altfel de joc.

M-a luat prin surprindere plecarea lui Cristiano Bergodi. Eram în casă izolat și am primit un telefon de la Mister și mi-a zis că va pleca. Am discutat cu el foarte mult la telefon. I-am zis că îmi pare foarte rău. Am făcut o treabă bună împreună, era să câștigăm și titlul. Ce să zic i-am urat baftă și chiar am fost dezamăgit că a plecat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt obișnuit ca la Craiova dacă se întâmplă să pierdem un meci – două deja se vorbește de schimbarea antrenorului. Este greu la Craiova ca antrenorul să aibă liniște pentru că este un club mare, se vrea performanță. Încă din primul meci din care ai venit se vrea un joc foarte bun”, a mai spus Nicușor Bancu.