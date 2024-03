Nicușor Dan spune că Oana Sivache va fi înlocuită de la conducerea ASSMB. „DNA spune că a găsit corupţie de 39.000 de lei”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, joi, că Oana Sivache, directoarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, va fi înlocuită din funcție.

Nicușor Dan, atacat de Firea pentru că a „tăcut”

Nicușor Dan a anunțat, joi, că directoarea directoarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Oana Sivache, va fi înlocuită din funcție. În aceeași zi, l-a atacat anterior pe Nicușor Dan acuzându-l că „ține în funcție un director penal”.

ADVERTISEMENT

Firea a spus că primarul general a „tăcut” desi au trecut ore de când Oana Sivache a fost pusă de DNA sub control judiciar, fiind acuzată de luare de mită. Gabriela Firea a mai denunțat „dubla măsură” de care ar fi dat dovadă Nicușor Dan și USR.

„Am luat act şi facem dispoziţia de înlocuire a ei cu cineva”

„În primul rând, ca să fiu foarte clar, toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată. Însă, ce poate să creadă un cetățean normal din România când primarul municipiului București de trei ani, votat de 260.000 de oameni, vorbește într-una: corupție, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector, ISC și nu există niciun fel de control… Și vine DNA și spune că a găsit corupție de 39.000 de lei sau vine Parchetul și spune că a găsit corupție la Brașov, că viceprimarul a dat un spațiu unui PNG să facă o exproziție… Oare ce crede cetățeanul român despre Justiția din România în această alăturare de fapte”, a declarat Nicușor Dan.

ADVERTISEMENT

„Acum, concret, despre doamna Oana Sivache, am primit de la avocatul doamnei, că DNA-ul nu s-a învrednicit să trimită oficial, am primit faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcţia de director pentru 60 de zile. Am luat act şi facem dispoziţia de înlocuire a ei cu cineva”, a declarat Nicușor Dan.

Procurorii au plasat-o, miercuri, sub control judiciar, pe o durată de 60 de zile, pe Oana Sivache pentru infracțiunea de luare de mită, și pe Ioan-Bogdan Furtună, manager interimar al Spitalului Clinic Colțea din Capitală, pentru infracțiunea de dare de mită.

ADVERTISEMENT

„În perioada 01.07.2023 – 27.02.2024, inculpata Sivache Gabriela-Oana (…) ar fi primit de la inculpatul Furtună Ioan-Bogdan foloase necuvenite ce ar fi constat în achitarea contravalorii chiriei lunare și a facturilor de utilități, în cuantum de 39.295 lei, pentru un imobil din București pe care șefa A.S.S.M.B. l-ar fi ocupat împreună cu familia.

În schimbul obținerii acelor foloase, inculpata Sivache Gabriela-Oana ar fi făcut demersuri pentru ca inculpatul Furtună Ioan-Bogdan să fie numit manager interimar al Spitalului Clinic Colțea, începând cu data de 04.11.2022”, potrivit DNA.