Noi atacuri rusești la granița cu România. Oamenii trăiesc în teroare: “Am crezut că ne atacă pe noi”

Noi atacuri rusești la granița cu România au avut loc, noaptea trecută, asupra mai multor porturi ale Ucrainei. Loviturile au fost lansate atât în Izmail, dar și în portul Chilia Nouă, potrivit autorităților ucrainene.

Noi atacuri rusești la granița cu România

Trei ore au durat bombardamentele din Izmail, așa cum a declarat guvernatorul regional, fiind al patrulea atac în cinci zile. Infrastructura portuară a fost serios avariată, iar un șofer a suferit răni.

Totodată, oamenii care locuiesc la granița cu Chilia Nouă, în Chilia Veche din România, sunt terorizați de atacurile masive ale Moscovei, care au loc la aproximativ 500 de metri de ei. Locuitorii de aici sunt nevoiți să trăiască în panică permanentă.

Ei spun că s-au obișnuit cu alarmele, în cele din urmă sperând că se vor obișnui și cu dronele. „Păi nu e normal să te sperii? Să stai în plină noapte în bubuituri şi zguduituri. Nu e uşor. Îţi este teamă.”, a transmis un localnic, pentru .

Localnicii au crezut că a fost atacată România

O femeie mărturisește că atunci când a auzit prima bubuitură a ieșit din casă, crezând că rușii au atacat teritoriul României. Din păcate, cetățenii din zona respectivă sunt nevoiți să trăiască, în continuare, în teroare.

„La prima bubuitură am am crezut că ne atacă pe noi pentru s-a auzit prea aproape. Am fost aşa speriată încât mi-a fost frică să ies şi din cameră. Până când am ieşit afară.”, a spus femeia, conform sursei citate.

Oamenii sunt speriați în contextul tensiunilor care au escaladat la graniţa de sud-est a României. Amintim că miercuri, 6 septembrie,

Timp de două zile, după ce ucrainenii au susținut că drone rusești au căzut pe teritoriul țării noastre. „Dacă se confirmă că aparțin unei drone a Rusiei, situația e inadmisibilă și constituie o încălcare gravă a suveranității României și a alianței NATO.

Atacurile asupra infrastructurii Ucrainei, au loc la distanță mică de frontiera română. Suntem atenți și în permanentă legătură cu ceilalți aliați NATO. Suntem foarte bine apărați, România beneficiază de cele mai puternice garanții de securitate din istorie”, a transmis, miercuri, președintele Klaus Iohannis.