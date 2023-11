în minutul 63 al meciului prin reuşita lui Ianis Hagi. Un contraatac iniţiat de Puşcaş a fost transformat de jucătorul lui Deportivo Alaves, după o acţiune fulger a “tricolorilor”.

Noroc în Israel – România. Ianis Hagi a marcat când Edi Iordănescu se pregătea să-l scoată

în partea dreaptă, a întors un adversar şi a marcat cu un şut la colţul scurt, la care portarul Glazer nu a avut reacţie. Mijlocaşul a înscris chiar înainte de a fi schimbat de Edi Iordănescu.

ADVERTISEMENT

Un minut mai târziu, selecţionerul i-a înlocuit pe Denis Drăguş şi Ianis Hagi cu Florinel Coman şi Valentin Mihăilă, primele înlocuiri din naţionala “tricoloră” în confruntarea de la Felcsut.

Ianis Hagi: “Tata mi-a transmis sa avem curaj și încredere”

Ianis Hagi a fost prezent la conferinţa de presă premergătoare meciului şi a fost vizibil emoţionat de importanţa acestei partide, spunând că tricolorii sunt la mâna lor şi vor face tot ce depinde de ei să câştige:

ADVERTISEMENT

„Important e ca stadionul să fie plin, e mereu o emoție când se întâmplă asta. Sunt emoții când știi că poți face istorie. E o mare responsabilitate în fața țării, a familiei.

Suntem într-un moment de echilibru, știm că mai este un hop. Suntem tineri, dar avem experiență mare la nivel internațional. Suntem echilibrați. Suntem la mâna noastră și asta ne-am dorit.

ADVERTISEMENT

Noi știm că trebuie să ne punem într-o situație în care să ne calificăm cât mai rapid. Tata mi-a transmis sa avem curaj și încredere.

Am arătat pe parcursul campaniei ca ne putem adapta la situații diferite, la terenuri dificile. Dacă am ajuns în situația asta, înseamnă că am făcut lucruri bune”, a spus Ianis Hagi.

ADVERTISEMENT

Golul lui Ianis Hagi vine la 30 de ani de la o reuşită crucială a tătălui său. Pe 17 noiembrie 1993, Gică Hagi a marcat cu stângul în meciul decisiv cu Ţara Galilor de la Cardiff (2-1) care ne trimitea la Cupa Mondială din 1994.