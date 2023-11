Bănel Nostradamus Nicoliţă! A pariat că dau gol Puşcaş şi Ianis Hagi: “Am mers pe mâna lor!”

Bănel Nicoliță a anticipat marcatorii României din duelul cu Israel. Aflat la o terasă cu prietenii, fostul internațional a mers pe mâna lui Pușcaș și Hagi, iar aceștia nu au dezamăgit.

Bănel Nicoliță a anticipat marcatorii din duelul cu Israel

“Credeți-mă, am văzut meciul cu mulți prieteni și era full. Când am văzut echipa și am văzut că Pușcaș titular… apoi am văzut că ne-au dat și ăia gol. Am zis lasă, că așa merităm. Și am zis că să vedeți că Pușcaș și Hagi vor da gol.

Eram cu mulți prieteni și am zis că Pușcaș va marca împotriva tuturor criticilor. Și după a dat gol. Am ridicat toată terasa și am zis că na, Pușcaș, omul meu. Bravo România! D-aia vă spun, fiecare jucător are calitatea lui.

Și calitatea lui poate să ajute echipa. Mie îmi place Pușcaș, în multe meciuri a fost decisiv, a ajutat echipa vorbind de la tineret la echipa mare. El a făcut un meci senzațional, sincer vă spun”, a declarat Bănel Nicoliță.

Atacantul naționalei a marcat pentru 1-1 în minutul 10 și a relansat partida. Golul marcat de Pușcaș cu capul a oferit calm naționalei lui Iordănescu și a adus calificarea la Euro 2024.

George Pușcaș, un gol cât o calificare

“Nu mai exagerați că în multe meciuri a fost decisiv. A fost în câteva meciuri, iar o dăm în partea cealaltă. Bagă o exagerare de genul. A fost istoric. De la faptul că nu am vrut să îl mai primim în țară, acum a fost istoric”, a spus Horia Ivanovici.

“Ce aleg între Alibec și Pușcaș, aleg Alibec. Și cifrele sunt de partea lui. Eu îmi aduc aminte de Pușcaș acum 3 săptămâni când a jucat împotriva lui AC Milan dacă nu mă înșel, este liminat portarul și intră Giroud în poartă și are o ocazie.

Iese ăla cu ochii închiși și blochează mingea. Ăla habar nu avea Giroud unde e mingea. Dacă o ciupește ăsta un pic mușcă din gazon. Și ăla o prinde. Și au fost titluri în ziare că nu poate să dea gol nici fără portar”, a declarat Robert Niță.

