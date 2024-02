”Noul Hagi” e brazilian! Părinții i-au pus numele după magiile ”Regelui” de la World Cup 94, acum joacă la echipa lui Romario!

Naționala României, condusă magistral din teren de Hagi, a ajuns până în sferturile de finală ale turneului final. A pierdut la loviturile de departajare în fața Suediei și a ratat șansa de a întâlni Brazilia lui Romario în penultimul act.

Impresionat de Hagi la World Cup 94, un brazilian și-a botezat fiul cu numele ”Regelui”

World Cup 94 a fost fără îndoială , iar prestațiile magnifice ale lui Gică Hagi vor rămâne în istorie. ”Regele” a jucat atât de bine, încânt un fan brazilian și-a făcut o promisiune incredibilă.

A zis că dacă vreodată va avea un băiat îl va boteza cu numele starului român. Iar minunea a avut loc mult după turneul final din SUA. Când a aflat că soția sa este însărcinată, Rodrigo Roque a anunțat-o ce nume va purta băiatul.

”Am ales numele la World Cup din 1994. Când soția mea a rămas însărcinată, i-am spus că dacă va fi băiat îi vom da acest nume. Când a născut, m-a întrebat cum să îi spunem și i-am zis că Hagi”, a povestit tatăl băiatului, conform .

Danilo Hagi joacă fotbal la echipa lui Romario

În ciuda faptului că îl idolatriza pe , Rodrigo Roque a avut nevoie să o convingă și pe mama micuțului să-i pună acest nume. Flavia Santos a dorit ca pe băiat să-l cheme Danilo. ”Nu a fost totul bine. Eu am avut un nume și el a avut întotdeauna acest nume Hagi.

Eu am spus nu, vreau să-l cheme Danilo și apoi ne-am certat, am mai vorbit, dar i-am zis că nu va fi Hagi. El a spus hai să-i spunem Danilo Hagi, nici ca mine, nici ca tine. Dar în ziua în care s-a dus să-l declare am fost cu el pentru că dacă ar fi plecat singur s-ar fi întors doar cu Hagi”, a explicat mama băiatului.

Se pare că dragostea tatălui pentru fotbal a ajuns și în genele copilului. Danilo Hagi are acum 12 ani și joacă pe postul de fundaș dreapta la echipa America-RJ U12, al cărui președinte este nimeni altul decât Romario, cel pe care naționala României nu a mai ajuns să-l înfrunte în semifinalele de la World Cup 94.

”Îmi place cu adevărat numele meu. Are o însemnătate uriașă în fotbal și visul meu este să fiu un jucător ca el, să ofer pase decisive, să dau goluri. Însă, sunt un fan al lui Romario și când el a preluat clubul am fost entuziasmat”, a declarat Danilo Hagi.

Pentru ca puștiul să evolueze la formația prezidată de marele Romario, părinții au fost nevoiți să facă mari sacrificii. În primul rând, ei au decis ca Danilo Hagi să stea la internatul clubului, deoarece drumul de acasă la antrenament era foarte lung și costisitor. Asta înseamnă că își văd copilul foarte rar, dar poate fi calea pentru a ajunge pe urmele celui căruia îi poartă numele.