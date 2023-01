Novak Djokovic are iar bătăi de cap din pricina vaccinului anti-COVID! Interzis la două turnee de top

În urmă cu un an, Novak Djokovic a fost protagonistul unui caz care a făcut vâlvă. Desigur, vorbim despre celebra . Acum, , pe care l-a ratat în 2022. Însă faptul că rămâne consecvent în ideea de a nu se vaccina contra Covid nu-l scutește de bătăi de cap.

Faptul că a ratat Australian Open, dar și alte competiții majore, din pricina restricțiilor induse de pandemia de Covid, nu i-au schimbat părerea. Novak Djokovic a ales să nu se vaccineze.

Sârbul și-a explicat poziția într-un interviu acordat pentru BBC. În care a explicat că îi respectă pe cei care se imunizează, dar că el a ales să nu apeleze la această măsură.

”Nu am fost niciodată împotriva vaccinării. Înțeleg că, la nivel global, toată lumea încearcă să depună un efort mare în gestionarea acestui virus și să vadă, sperăm, un sfârșit al acestei perioade.

Vaccinarea este probabil cel mai mare efort al nostru. Respect pe deplin asta. Dar mereu am susținut libertatea de a alege, ceea ce bagi în corpul tău e strict alegerea ta.

Pentru mine, asta este esențial, este într-adevăr principiul înțelegerii a ceea ce este bine și a ceea ce este rău pentru tine.

Eu, ca atlet profesionist de elită, am analizat mereu cu atenție, am evaluat tot ceea ce vine din suplimente, alimente, apă, orice intră în corpul meu ca și combustibil.

Pe baza tuturor informațiilor pe care le-am primit, m-am decis să nu mă vaccinez”, explica atunci Djokovic.

Din această pricină avea să rateze ulterior turneele Masters 1000 de la Indian Wells și Miami Open, dar și US Open. Iar în ceea ce le privește pe primele, istoria se repetă în 2023.

Și aceasta pentru că în SUA, cel puțin până pe 10 aprilie, se mențin reguli stricte. Și autoritățile nu permit accesul în țară al cetățenilor străini nevaccinați.

Going against the trends elsewhere, US travel authorities have reupped the requirement for noncitizens to be vaccinated through at least April 10, 2023.

Thus, if Djokovic remains unvaccinated, it will mean another year of missing Indian Wells and Miami.

