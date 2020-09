Novak Djokovic, reacție surprinzătoare după incidentul de la US Open: „Nu promit că nu se va mai repeta”

Novak Djokovic, a oferit o reacție surprinzătoare după incidentul de la US Open. Numărul 1 mondial a fost sancționat cu excluderea de pe tabloul masculin al prestigiosului turneu american, după ce a lovit cu mingea o arbitră. Incidentul s-a petrecut pe parcursul unei pauze dintre puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Djokovic reușise să ajungă până în optimile de finală ale turneului de Grand Slam, însă a fost descalificat înainte de a încheia măcar un set din duelul cu spaniolul Carreno-Busta. La scorul de 6-5 pentru spaniol, în primul set, sârbul a fost descalificat.

Ulterior, Carreno Busta a ajuns până în semifinalele turneului, de unde a fost eliminat de către neamțul Alexander Zverev. În finală, Zverev l-a înfruntat pe austriacul Dominic Thiem, însă a pierdut cu scorul de 2-3 după un thriller care a durat patru ore si cinci minute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic, reacție surprinzătoare după incidentul de la US Open

Criticat de majoritatea fanilor și oamenilor de tenis pentru gestul său, Djokovic a fost și apărat de oameni precum Ion Țiriac, care au considerat că decizia organizatorilor a fost una exagerată. Și Ilie Năstase a sărit în sprijinul numărului 1 din clasamentul ATP, însă sârbul consideră că a greșit și că a fost pedepsit în conformitate cu regulamentul competiției.

„Pentru mine a fost șocant să termin US Open în acest fel. A fost pentru prima dată în carieră când mi s-a întâmplat așa ceva. Putea să mi se întâmple mai devreme în carieră, putea să li se întâmple și altor jucători… Am avut ghinion că mingea a lovit arbitra. Au fost multe speculații și discuții cu privire la măsura în care a fost justificată decizia. Dar eu am acceptat-o și am mers mai departe.

ADVERTISEMENT

După meci am vorbit cu Laura, m-am interesat de starea ei. Nu merita să i se întâmple așa ceva. Pentru mine a fost dezamăgitor să închei US Open în acest fel. Mă simțeam bine, eram încrezător. Regulile sunt clare, am lovit un arbitru și am plătit pentru asta. Nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat.

Nu pot să promit sau să garantez că nu o să mai fac niciodată un gest similar. O să fac tot posibilul să nu se mai întâmple dar orice e posibil în viață. Cu cât voi reintra mai rapid pe teren, voi putea să las în urmă ce s-a întâmplat. Abia aștept să joc primul meci la Roma”, a spus Djokovic potrivit Daily Mail.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Novak Djokovic va reveni pe teren în cadrul turneului de la Roma, care a început astăzi și se va încheia în data de 21 septembrie. În clasamentul ATP, austriacul Dominic Thiem a profitat de victoria de la Flushing Meadows pentru a se apropia la doar 1010 puncte de liderul Djokovic.

Cum a comentat Rafael Nadal incidentul în care a fost implicat rivalul Novak Djokovic

Cunoscut ca fiind un jucător extrem de fair-play, Rafael Nadal a fost și el întrebat de situația în care a fost implicat Novak Djokovic în Statele Unite ale Americii, iar spaniolul l-a apărat pe rivalul său. Totuși, Nadal consideră că Djokovic ar trebui să își controleze mai bine reacțiile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Djokovic a avut ghinion, îmi pare rău pentru el, a avut o ocazie mare la acest Grand Slam. Nimeni nu ar trebui să aibă asemenea reacții, dar se întâmplă, sunt situații nefericite. Pe teren este important să deții controlul pentru a evita pe cât posibil ghinionul”, a spus Nadal înaintea debutului său la Roma, care va avea loc în data de 15 septembrie.

Nadal îl va avea de înfruntat chiar pe conaționalul Carreno Busta, adversarul lui Djokovic din fatidica optime de finală de la US Open. Numărul 2 mondial, aflat la doar 1010 puncte în spatele lui sârbului de pe prima poziție a prefațat duelul contra lui Carreno Busta și a comentat decizia de a nu participa la US Open:

ADVERTISEMENT

„Eu mă simt bine, puțin sub așteptări pentru că nu am mai jucat de ceva timp. Ca să fii la 100% trebuie să ai meciuri în picioare. Împotriva lui Carreno Busta va fi greu, dar va fi și un test foarte bun. În această pandemie am făcut exact ce am crezut că e mai bine pentru mine și pentru familia mea. Când iei o decizie, trebuie să o menții”, a mai spus Nadal.