Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas LIVE stream ora 10:30 în finala masculină la Australian Open. Nole vrea titlul 22 și egalarea lui Nadal. Tsitsipas caută primul Grand Slam

Meciul Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas are loc duminică, 29 ianuarie, cu începere de la ora 10:30, ora României, ora 18:30 la Melbourne, în finala masculină de la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Este partida care pune capăt acestei ediţii, întrucât finala de dublu feminin Krejcikova-Sinniakova – Aoyama – Shibahara se joacă mai înainte, de la ora 06:00, ora României, ora 14 la Antipozi.

Unde se joacă meciul Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas

Întâlnirea Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas se dispută duminică, 29 ianuarie, de la ora 10:30, pe aceeaşi arenă principală pe care a avut loc şi finala feminină, în cadrul primului turneu de Grand Slam al anului, care are loc la Antipozi, Australian Open. Este vorba de arena Rod Laver, capacitate peste 14:000 de locuri, care va fi sold-out la ora jocului.

Va fi însă foarte mare problemă pentru susţinătorii sârbi ai lui Djokovic, aceasta ca urmare a faptului că după meciul din sferturi contra rusului Andrei Rublev un grup de fani sârbi, în frunte cu tatăl jucătorului, au declanşat o manifestaţie pro-Rusia, arborând şi steagul Rusiei şi fotografii cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. a realizat eroarea comisă şi nu a mai asistat la semifinale şi foarte probabil nu va fi prezent nici la finală, pentru a nu-i face rău fiului său.

Cine transmite la TV finala masculină Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas

Partida Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas, din finala masculină a turneului de Grand Slam Aistralian Open, se joacă duminică, 29 ianuarie, de la ora 10:30, ora României, pe arena Rod Laver din Melbourne Park şi va fi transmisă în direct şi în exclusivitate numai pe canalul Eurosport 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Duminică, 29 ianuarie, ultima zi de la ediţia din acest an la Australian Open, vremea ar putea să dea peste cap toate planurile finalei. Asta pentru că temperatura va scădea simţitor, până la maxim 22 de grade şi este un pericol destul de mare să plouă în reprize pe parcursul zilei, ceea ce ar putea schimba ora finalei.

Novak Djokovic ţinteşte al zecelea titlu de Grand Slam la Australian Open

Alături de Roger Federer şi de Rafael Nadal sârbul Novak Djokovic, 35 de ani, este unul dintre cei titani contemporani ai sportului alb. Elveţianul s-a retras cu puţin înainte de a împlini 40 de ani, ibericul se spune că ar putea face acelaşi lucru în această vară, după turneul de Grand Slam de la Roland Garros. La număr de trofee de Grand Slam Nadal este primul, cu 22 de succese. Dacă Djokovic va câştiga acum îl va egala şi va reuşi a zecea victorie la Melbourne. Mai are şapte trofee la Wimbledon, trei la US Open şi două la Roland Garros plus şase victorii la Turneul Campionilor şi medalia de aur la JO din 2008. Valoarea totală a premiilor în bani din turnee este de 165 milioane de dolari.

Grecul Stefanos Tsitsipas e cu 11 ani mai tânăr decât adversarul său şi se află la a doua finală de Grand Slam din carieră, prima fiind în 2021 la Roland Garros, pierdută. Este prima oară în finală la Melbourne, unde mai ajunsese doar de trei ori în semifinale. Până acum a câştigat 24 de milioane de dolari din tenis. Părinţii, săi, tatăl grec, mama rusoiacă, au fost jucători de tenis, mama chiar de bun nivel până să se mărite. sub numele de Iulia Szalnikova. Bunicul lui a jucat fotbal la cele mai importante echipe din Rusia.

Cote la pariuri la finala masculină de la Australian Open, Novak Djokovic – Stefanos Tsitsipas

Casele de pariuri văd victimă sigură în grecul Stefanos Tsitsipas în finala masculină de la Australian Open. După ce anul trecut a fost interzis de autorităţile australiene din motive de refuz de vaccinare antiCOVID sârbul 1,22 este cota pentru victoria lui Nole, dar o bombă declanşată de Tsitsipas are cotă de 4,75. Un set smuls de jucătorul elen are cotă de 1,65.

i scorul la general este de 11-3 în favoarea sârbului, care a pierdut doar la Toronto, în 2015, la Shanghai în 2019 şi la Abu Dhabi tot în 2019. În turnee de Grand Slam cei doi s-au întâlnit doar la Roland Garros, în 2020 şi în 2021, în finală, când Djokovic a revenit de la 0-2 la seturi!

Traseu finală Novak Djokovic

3-0 Catballes-Baena 3-1 Couacaud, 3-0 Dimitrov, 3-0 De Minaur, 3-0 Rublev, 3-0 Paul

Traseu finală Stefanos Tsitsipas

3-0 Halys, 3-0 Hijikata, 3-0 3-0 Griekspoor, 3-2 Sinner, 3-0 Lehecka, 3-1 Khachanov