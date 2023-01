Novak Djokovic, titlul de Grand Slam cu numărul 22! L-a egalat pe Nadal și rescrie istoria tenisului. 3 motive pentru care sârbul este de neoprit

Sârbul, care anul trecut nu a putut fi prezent la Melbourne deoarece nu era vaccinat împotriva Covid-19, , scor 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5).

Victoria de la Australian Open l-a pus pe Novak Djokovic pe aceeași treaptă cu Rafael Nadal la titluri de Grand Slam

Odată cu cel de-al 10-lea trofeu cucerit la Australian Open, un record absolut, Novak Djokovic a ajuns la 22 de titluri de Grand Slam și l-a egalat în această ierarhie pe Rafa Nadal. Mai mult, sârbul este favorit din mai multe motive să devină lider absolut la acest capitol.

ADVERTISEMENT

Profitând din plin de faptul că se simte excelent la Melbourne, Nole a făcut un turneu fantastic. A cedat un singur set pe parcursul a două săptămâni, la tie break, în turul doi, cu francezul Enzo Couacaud, și a arătat încă o dată că este într-o formă de zile mari.

Djokovic a început cursa de urmărire a lui Nadal la Wimbledon 2022. După ce ibericul a câștigat titlul 22 de Grand Slam anul trecut la Roland Garros, sârbul a replicat imediat pe iarba londoneză și a redus la un singur Grand Slam avantajul rivalului său.

ADVERTISEMENT

Finalul de an i-a adus lui Nole o interdicție de a participa la US Open din cauza restricțiilor de Covid-19, însă sârbul a așteptat răbdător ocazia și aceasta a venit la Australian Open 2023. Iar Djokovic nu a ratat momentul prielnic.

Nole, avantajat de problemele medicale ale lui Nadal

Analizând duelul dintre Djokovic și Nadal pentru titlul de cel mai galonat tenisman la Grand Slam-uri, sârbul este mare favorit să devină lider absolut, chiar dacă următorul mare turneu este Roland Garros, acolo unde spaniolul se simte ca peștele pe uscat.

ADVERTISEMENT

Rafael Nadal are mari probleme medicale în ultimii ani, suferă îngrozitor atunci când se pregătește sau joacă meciuri oficiale, și nu de puține ori s-a zvonit că . Experți ai fenomenului sunt de părere că ibericul ar putea să-și anunțe încheierea carierei chiar anul acest la Roland Garros.

Nadal se confruntă de ceva timp cu sindromnul Mueller-Weiss, o afecţiune rară, degenerativă, care îi provoacă dureri serioase la piciorul stâng. Maladia afectează osul piciorului şi este cronică şi incurabilă.

ADVERTISEMENT

Sportivul iberic susţine că ia o mulţime de antiinflamatoare pentru a se putea antrena, iar specialiştii în medicină susţin că ar putea avea nevoie de o grefă osoasă care să îi restabilească lungimea arcului intern al piciorului.

ADVERTISEMENT

Schimbarea care l-a ajutat pe Djokovic

În ciuda faptului că nu mai este nici el la prima tinerețe, urmează să împlinească 36 de ani în luna mai, Novak Djokovic arată o formă fizică de invidiat, iar acest lucru îl plasează ca fiind mare favorit și la următoarele Grand Slam-uri din acest an.

Sârbul a dezvăluit că toată această energie îi vine de la o schimbare radicală făcută la finalul anului 2018. Atunci el a început să adopte o metodă inedită de a se hrăni, numită ”Intermittent fasting”. Nole mănâncă timp de 8 ore alimentele recomandate de nutriționist, iar apoi timp de 16 ore mai consumă doar lichide fără conținut caloric, ca apa, ceaiul neîndulcit și cafeaua neagră.

Un alt avantaj pe care îl are Djokovic în această bătălie este faptul că din spate nu vine nimeni cu o intensitate mare care să-l poată bloca în turneele de Grand Slam. Da, există o mulțime de jucători talentați, dar niciunul nu a reușit deocamdată să ajungă la nivelul sârbului.

Grecul Stefanos Tsitsipas e bun, dar are limitele lui și pare că a dezvoltat un complex în fața lui Nole. Spaniolul Carlos Alcaraz promite mult, dar nu e încă pregătit să lupte cu greii deși s-a impus la US Open 2022. În plus, ibericul pare și el să fie dintr-un aluat mai moale și să aibă probleme cu accidentările.

Rusul Daniil Medvedev este inconstant și are un joc modest pe zgură și iarbă. Norvegianul Casper Ruud, rusul Andrey Rublev, canadianul Felix Auger-Aliassime, americanul Taylor Fritz sau danezul Holger Rune sunt nume interesante, dar care par că sunt departe de nivelul la care a ajuns Djokovic.

Sârbul, noul lider ATP

Pe lângă egalarea recordului deținut de Rafael Nadal și trecerea în palmares a titlului cu numărul 10 la Australian Open, victoria de la Melbourne a mai venit cu un bonus pentru Novak Djokovic. Acesta va fi, începând de luni, 30 ianuarie, .

Este o situație de care sârbul nu este deloc străin. El este deținătorul recordului pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 ATP, nu mai puțin de 373. Nole îl detronează astfel pe spaniolul Carlos Alcaraz, care a stat în frunte 20 de săptămâni.