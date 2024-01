Nu degeaba i se spune „Don Corleone”. Dragomir, asemănare izbitoare cu Joe Pesci

Dumitru Dragomir a avut parte de o surpriză . Horia Ivanovici i-a arătat mai multe fotografii din tinerețe. Povestea din spatele imaginilor o aflăm chiar de la nea Mitică.

Dumitru Dragomir, ca în filmele cu mafioți: „Aveam 26 de ani”

Horia Ivanovici l-a luat la sentiment pe Dumitru Dragomir: „Ți-am găsit poze. Fii atent poze cu nea Mitică. Ia uite. Stai că aici aveai deja o vârstă, nu?”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a comentat un pic mirat: „Eram frumos rău. Ohoooo. Aici eram președinte la Vâlcea, mă! Ia uite cum arătam. Aici eram mai șmecher. Dacă mă vedeai aici ce frumos eram, puțin mai gras așa”.

„Oracolul de la Bălcești” s-a pozat și alături de un evreu exilat Scornicești, creierul unei operațiuni cu bani negri la echipa de fotbal și care administra fabrica de confecții de la stadion: „Aici eram la Scornicești. Asta cu Lucian Gansievici, al doilea de aici. Acolo eram la Vâlcea când am luat Cupa României. Eram frumos, mă, uite ce păr aveam fratele meu. 26 de ani aveam”.

ADVERTISEMENT

[fanatik-live vod=1 playerId=’wRd2CumP’ uuid=’n9bo7fF6Mug’ title=’Dumitru Dragomir, amintiri perioada când era la Scornicești și Râmnicu Vâlcea’ heading=’h3′]

Horia Ivanovici i-a prezentat apoi o poză desprinsă dintr-o scenetă sau un film românesc: „Aicea zici că ești dintr-un sketch de Caragiale. Zici că ești actor aicea. Frumușel erai, dar ia uite ce privire hotărâtă aveai”. Mitică Dragomir își aduce aminte perfect momentul: „Păi chiar era un spectacol aicea. Eram bătrân. Aveam deja 55 de ani. Și-acuma dacă las părul mare…”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, poză în stilul lui Joe Pesci: „Zi dacă nu semănați?”

Horia Ivanovici a făcut apoi o paralelă între și un celebru actor american de origine italiană: „Ia puneți pozele alea două. Uite cu cine semeni. Cu Joe Pesci din Casino, faimosul actor care a jucat impecabil în multe filme, în Singur Acasă… Zi dacă nu semănați?”.

Dumitru Dragomir a admis și a dezvăluit că fotografia are 51 de ani: „Da, da. Eram pfoai… Doamne, Dumnezeule! Aveam 26 de ani! Haina aia am dat de ea acum 20 de ani. Am luat-o, am scuturat-o, am băgat-o într-un plastic și o păstrez și astăzi”.

ADVERTISEMENT

Cine i-a pus porecla de „Don Corleone”: „Eram ca un fel de șef așa și dădeam ordine”

Fostul președinte al LPF a dezvăluit cum a ajuns să fie supranumit „Don Corleone”: „Giovanni Becali. Eu eram ca un fel de șef așa și dădeam ordine. Giovanni era și el învățat să dea ordine. Peste mine nu putea să treacă, pentru că eu aveam o funcție oficială (n.r. – președinte LPF).

Eram și deputat și vicepreședinte de comisie parlamentară. Eram la o masă cu Viorel Păunescu, cu Victor Pițurcă și vorbeam de prostiile pe care le făceam. Și zice Giovanni, ‘Băi, tu ești Corleone!’ De acum înainte îți spun Corleone. Mie nu îmi place.

Într-adevăr, mi-a plăcut să am familia mea și să am grijă de ea. Așa cum recomand tuturor. Și oamenilor de rând și șmecherilor, diplomaților. Fiecare să aibă grijă de familia lui. La necazuri ai numai familia alături”.

„MAX Profețiile lui Mitică” se văd în fiecare luni, ora 13:30. În premieră, emisiunea va putea fi urmărită pe canalul de YouTube FANATIK.RO și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, miercuri, ora 10:30.