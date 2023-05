”Nu îți e rușine?” Laurențiu Reghecampf, făcut praf de azeri după ce Neftci a luat opt goluri în două meciuri! Reacția tehnicianului:: ”Împușcați-mă!” Video

La finalul lunii trecute s-a vorbit foarte mult despre o posibilă demitere a tehnicianului român, dar acesta .

Laurențiu Reghecampf, criticat vehement după ultimele două partide ale lui Neftci

Doar că Laurențiu Reghecampf a intrat din nou în gura presei din Azerbaidjan după ce Neftci a fost învinsă în deplasare de formația Torun, scor 0-4, în etapa a 33-a a campionatului din Azerbaidjan.

Acest eșec usturător a venit la doar cinci zile distanță după ce echipa din Baku a încasat alte patru goluri de la liderul campionatului, Qarabag, într-o partidă pierdută pe teren propriu, scor 2-4.

La conferința de presă de după umilința cu Torun, jurnaliștii l-au încolțit pe tehnicianul român și l-au întrebat dacă nu se simte rușinat de prestația echipei sale și au insistat asupra unei posibile demiteri.

”Nu aceasta este atitudinea lui Neftci. Am tratat prea ușor meciul, nu am fost concentrați. Am început foarte prost meciul, la fel ca și în etapa trecută cu Qarabag. Mai avem trei partide în campionat și trebuie să ne schimbăm mentalitatea și atitudinea. Avem multe lucruri despre care trebuie să discutăm.

Cel mai important lucru este ca atunci când îmbraci acest tricou să ai atitudine de învingător. Nu trebuie să primim goluri atât de ușor. Rezultatul este rușinos pentru noi toți. Suntem o echipă, nu suntem diferiți, eu ca antrenor, jucătorii sau oficialii. Atunci când ne-am calificat în finala Cupei nu am spus eu, am spus noi”, și-a început Reghecampf discursul.

Reghecampf, mesaj clar pentru conducerea clubului

Tehnicianul român și-a umflat pieptul și le-a transmis jurnaliștilor că pot trage în el după aceste rezultate, însă le-a amintit că echipa este calificată în finala Cupei și va termina campionatul pe locul 3, care asigură participarea în ediția viitoare a Conference League.

”Trebuie să fim onești și să spunem că a fost un joc rușinos pe care trebuie să-l uităm. Atunci când nu ai o miză, se ajunge la astfel de prestații și de rezultate. Lotul nu este atât de mare și nu am ce schimbări să fac.

Știu că veți scrie multe lucruri despre mine, dar eu le voi accepta. Însă trebuie să-mi apăr jucătorii, pentru că mai avem de jucat finala Cupei și am nevoie de fiecare dintre ei pentru a lupta să câștigăm. O să iau ziua de azi ca un accident. De aceea îmi pare rău și ne simțit rușinați de acest rezultat.

Dacă vreți să începeți să trageți, împușcați-mă. Sunt de acord cu voi că 0-4 este rușinos, dar am vorbit deja cu jucătorii. Așa ceva nu este posibil. Nu pot veni în fața voastră să vă mint, dar să nu uitați ce muncă fac acești jucători, suntem calificați în finala Cupei.

Este un trofeu și nu uitați că vom termina pe locul 3. Dacă la finalul sezonului, conducătorilor nu o să le placă acest loc îmi pot spune asta. Pot să vă asigură că dacă în sezonul următor vom avea o echipă întărită ne vom putea bate la titlu. Și nu vă spun că vom schimba jucătorii, dar trebuie să mai aducem câțiva”, a încheiat Reghecampf.

și la finalul anului trecut, înaintea meciurilor din sferturile Cupei cu Zira. Adversarii au câștigat primul meci, scor 1-0, însă Neftci Baku a întors 3-1 la retur și s-a calificat în careul de ași.