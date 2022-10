Nuami Dinescu, adevărul despre despărțirea de fostul partener. Ce a mărturisit actrița  

Îndrăgita actriță, care este freelancer de câțiva ani buni, a spus adevărul despre . Ce a mărturisit artista care o perioadă foarte lungă de timp a fost Tanța în emisiunea lui Teo Trandafir.

Nuami Dinescu, detalii legat de separarea de fostul iubit. Ce a scos la iveală vedeta

Nuami Dinescu anunța în urmă cu mai bine de 3 ani că a pus punct relației amoroase, după o vacanță petrecută în Palestina. Timpul a trecut, actrița precizând că se înțelege de minune cu fostul partener de viață.

Este un bărbat în care are maximă încredere și care îi sare mereu în ajutor atunci când are nevoie. Vedeta de la Antena 1 a înțeles unde a greșit în povestea de dragoste și acum spune că este împăcată cu separarea.

Totodată, din Adela a mai subliniat că a făcut pace cu propria persoană și a învățat să se cunoască mai bine. Cât despre fostul iubit, acesta și-a găsit o altă parteneră.

Nuami Dinescu, despre fostul iubit: ”A rămas respectul”

„Pe drum am înțeles fiecare, eu am fost prima care am zis: «Eu față de tine am greșit acolo, acolo, acolo! El este într-o relație minunată acum cu cineva, eu îmi văd de viața mea, dar știu că dacă am o problemă și îl sun, vine și mă ajută.

Nu am pus eu mâna pe telefon, el a pus mâna pe telefon, dar eu m-am pregătit. S-au întâmplat tot felul de lucruri, ne-am întâlnit la un moment dat și eu i-am spus: am greșit mult față de tine aici, aici, aici.

El a zis: da și eu am greșit aici, aici, aici. Oricum a fost pace între noi, noi efectiv nu ne-am certat, și-a văzut el de drumul lui, eu de drumul meu, pentru că noi nici când am fost împreună nu ne-am certat niciodată.

El e un băiat foarte deștept, e dintr-o altă lume, nu are legătură cu meseria asta. Dar, la un moment dat, contează și cum îți alegi omul lângă care vrei să trăiești. S-a stins iubirea și a rămas altceva.

A rămas respectul, a rămas admirația, a rămas relația care trebuie să existe între oameni, atâta tot”, a spus Nuami Dinescu pentru .