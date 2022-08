Numire surpriză pe banca echipei naționale U20 după plecarea lui Bogdan Lobonț: „Ne-am înțeles!”

Daniel Pancu va fi noul antrenor al României U20 și urmează să semneze înțelegerea cu Federația Română de Fotbal.

Daniel Pancu, noul selecționer al României U20

Daniel Pancu a dezvăluit în direct la că este gata să accepte oferta din partea FRF: „Nu am semnat, dar m-am înțeles cu FRF pentru U20”.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil, „Pancone” va fi prezentat oficial luni, 15 august: „Am fost în contact săptămânile astea, mi s-au adus la cunoștințe sarcinile unui selecționer. E o listă mai lungă, cred că la începutul săptămânii viitoare se va lua o decizie”.

Noul selecționer are deja setată o strategie clară cu privire la naționala U20: „Am agreat termenii în principiu, da. Obiectivul ar fi dezvoltarea jucătorilor”.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, despre demiterea lui Bogdan Lobonț: „Au fost niște înfrângeri dureroase”

Bogdan Lobonț a avut un parcurs slab pe banca României U20 și a pierdut la scor nu mai puțin de șase meciuri: 0-5 cu Elveția, 0-7 cu Italia, 0-4 cu Germania și 1-6 cu Anglia. Lobonț a reușit doar două victorii cu Polonia, Cehia și Portugalia, toate cu scorul de 2-1.

Daniel Pancu e convins că această serie rușinoasă a cântărit decisiv: „Ești judecat și după rezultate, asta a contat în decizia de a nu prelungi contractul cu fostul selecționer. Au fost niște înfrângeri dureroase”.

ADVERTISEMENT

Viitorul selecționer al echipei naționale U20 a dezvăluit că va semna un contract pe o perioadă scurtă de timp: „Dacă va fi un contract, va fi pe opt sau nouă luni”.

Daniel Pancu semnase cu FC Voluntari la finalul lunii martie

Daniel Pancu .

Rapidistul nu mai antrenase din iarna lui 2021, când a fost pe banca lui Poli Iași. Pancu a explicat de a acceptat oferta ilfovenilor: „Nu am mai stat acasă. E groaznic, trebuia să fac ceva. Am stat 1 an și o lună, timp în care am fost pe vreo șase liste până acum și am căzut mereu pe locul doi.

ADVERTISEMENT

A fost o perioadă mai ghinionistă. Mi-e dor de fotbal pentru că am fost doar prin studiouri TV cu analize de jocuri. Acum o să fac analize care vor impacta direct pentru copiii din Academie și echipa a doua. M-am întors undeva unde am lucrat și oamenii chiar m-au respectat la adevărata mea valoare. Încă nu am licența PRO și această activitate mă ajută și în zona asta. Pentru că trebuie să fiu implicat undeva”, declara acesta pentru .